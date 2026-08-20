Gerepareerde Chinook weer aan de slag bij bestrijden brand in België

De Chinook van de vliegbasis Gilze-Rijen die woensdagavond achterbleef in België vanwege een technisch probleem, stond donderdagochtend nog steeds aan de grond. De luchtmacht gaat ervan uit dat de blushelikopter in de middag weer inzetbaar zal zijn. België heeft weer een hulpverzoek gedaan, laat Defensie weten.

De helikopter was woensdag aan het helpen met het blussen van de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Aan het eind van de dag bleek het toestel vanwege een technisch probleem niet terug te kunnen vliegen naar vliegbasis Gilze-Rijen. Op een beveiligde plek in België bleef het achter. "De technische dienst is onderweg of al aanwezig bij de helikopter", legt een woordvoerder van de luchtmacht donderdagochtend uit. "Veiligheid staat altijd voorop. Als er een lampje gaat branden, zoeken we eerst uit wat er aan de hand is voordat we weer gaan vliegen." Of het toestel dat in België is achtergebleven ook de Chinook is die zondagavond met pech aan de grond stond, weet de woordvoerder niet.