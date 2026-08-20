Gerepareerde Chinook weer aan de slag bij bestrijden brand in België
De Chinook van de vliegbasis Gilze-Rijen die woensdagavond achterbleef in België vanwege een technisch probleem, stond donderdagochtend nog steeds aan de grond. De luchtmacht gaat ervan uit dat de blushelikopter in de middag weer inzetbaar zal zijn. België heeft weer een hulpverzoek gedaan, laat Defensie weten.
De helikopter was woensdag aan het helpen met het blussen van de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Aan het eind van de dag bleek het toestel vanwege een technisch probleem niet terug te kunnen vliegen naar vliegbasis Gilze-Rijen. Op een beveiligde plek in België bleef het achter.
"De technische dienst is onderweg of al aanwezig bij de helikopter", legt een woordvoerder van de luchtmacht donderdagochtend uit. "Veiligheid staat altijd voorop. Als er een lampje gaat branden, zoeken we eerst uit wat er aan de hand is voordat we weer gaan vliegen."
Of het toestel dat in België is achtergebleven ook de Chinook is die zondagavond met pech aan de grond stond, weet de woordvoerder niet.
Helpen met blussen
In de Belgische Ardennen woedt sinds vrijdagmiddag de grootste natuurbrand ooit in het land. Al ongeveer drieduizend hectare aan veengebied is verwoest. Dit komt neer op zo'n 6000 voetbalvelden. De brand is sinds woensdag ingedamd, maar nog niet helemaal onder controle.
Nederland helpt sinds dit weekend bij het bestrijden van de brand. De Chinooks die daarbij ingezet worden, hebben het de afgelopen weken druk gehad. Zo werden ze al ingezet bij grote branden in Limburg, bij Venray vlak over de Brabantse provinciegrens en aan de kust bij Ouddorp.
Tijdens het bluswerk, nemen de Chinooks een zogeheten bambi-bucket mee. Deze enorme rode zak kan gevuld worden met 7600 liter water. Met behulp van speciaal getrainde brandweermensen wordt dit water gedropt op de brand.
Ook donderdag staat de luchtmacht stand-by om de collega's in België te helpen. "De Chinook die in België staat, is bijna weer klaar om te vliegen. Naar verwachting kan deze donderdagmiddag weer worden ingezet." Een officieel steunverzoek vanuit de zuiderburen is hier gedurende de dag voor gedaan.
Op dit moment is alleen de gerepareerde helikopter beschikbaar. Per dag wordt gekeken of de hulp nog nodig is en hoeveel Nederland kan bieden.
Twintig Chinooks
De Nederlandse luchtmacht beschikt in totaal over twintig Chinooks. Vijftien van deze helikopters zijn op vliegbasis Gilze-Rijen gestationeerd. Dan andere vijf Nederlandse toestellen staan in Amerika om personeel op te leiden en te trainen.