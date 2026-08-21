LIVE 112-nieuws | Brand in leegstaand pand in Roosendaal | Automobilist veroorzaakt ravage in Helmond en raakt twee geparkeerde auto’s

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:57 Brand in leegstaand pand in Roosendaal Aan het Hollewegje in Roosendaal is donderdagavond brand uitgebroken in een leegstaand pand. Lees verder

05:50 Automobilist veroorzaakt ravage in Helmond en raakt twee geparkeerde auto’s Een automobilist heeft en ravage veroorzaakt in de woonwijk Rijpelberg in Helmond. Hij raakte met zijn auto twee geparkeerde auto’s. Een geparkeerd busje miste hij ternauwernood. Lees verder

05:30 Zwaarbewapende arrestatieteams vallen meerdere woonwagens binnen in Waalre Twee zwaarbewapende arrestatieteams zijn donderdagnacht tegelijk meerdere woonwagens binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee ME-bussen blokkeerden de weg. Lees verder