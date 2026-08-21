Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Brand in leegstaand pand in Roosendaal | Automobilist veroorzaakt ravage in Helmond en raakt twee geparkeerde auto’s

Vandaag om 05:57

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

05:57

Brand in leegstaand pand in Roosendaal

Aan het Hollewegje in Roosendaal is donderdagavond brand uitgebroken in een leegstaand pand. 

Lees verder

05:50

Automobilist veroorzaakt ravage in Helmond en raakt twee geparkeerde auto’s

Een automobilist heeft en ravage veroorzaakt in de woonwijk Rijpelberg in Helmond. Hij raakte met zijn auto twee geparkeerde auto’s. Een geparkeerd busje miste hij ternauwernood. 

Lees verder

05:30

Zwaarbewapende arrestatieteams vallen meerdere woonwagens binnen in Waalre

Twee zwaarbewapende arrestatieteams zijn donderdagnacht tegelijk meerdere woonwagens binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee ME-bussen blokkeerden de weg. 

Lees verder

05:22

Brand richt grote schade aan bij cafetaria De Luifel in Best

Cafetaria De Luifel in Best heeft donderdagnacht aanzienlijke schade opgelopen nadat daar brand uitbrak. Het vuur woedde aan de achterkant van de snackbar. Er ontstond een enorm gat in het schuine dak. 

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.