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LIVE 112-nieuws | Brand in leegstaand pand in Roosendaal | Automobilist veroorzaakt ravage in Helmond en raakt twee geparkeerde auto’s
Vandaag om 05:57
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Liveblog
05:57
Brand in leegstaand pand in Roosendaal
Aan het Hollewegje in Roosendaal is donderdagavond brand uitgebroken in een leegstaand pand.
05:50
Automobilist veroorzaakt ravage in Helmond en raakt twee geparkeerde auto’s
Een automobilist heeft en ravage veroorzaakt in de woonwijk Rijpelberg in Helmond. Hij raakte met zijn auto twee geparkeerde auto’s. Een geparkeerd busje miste hij ternauwernood.
05:30
Zwaarbewapende arrestatieteams vallen meerdere woonwagens binnen in Waalre
Twee zwaarbewapende arrestatieteams zijn donderdagnacht tegelijk meerdere woonwagens binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee ME-bussen blokkeerden de weg.
05:22
Brand richt grote schade aan bij cafetaria De Luifel in Best
Cafetaria De Luifel in Best heeft donderdagnacht aanzienlijke schade opgelopen nadat daar brand uitbrak. Het vuur woedde aan de achterkant van de snackbar. Er ontstond een enorm gat in het schuine dak.
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