Fraude met huurhuis: stel nu ook in Nuenen beschuldigd van fraude

Het is een bruut verhaal. Een stel dat een huis huurde in Mierlo werd uitgezet door de woningbouwstichting. Maar voordat ze vertrokken, boden ze het huis voor verhuur aan op internet. De mensen die erop reageerden en een borg en huur betaalden, kwamen vervolgens voor een dichte deur te staan. Weg geld én geen woning. Het stel blijkt naar Nuenen vertrokken, waar ze opnieuw van fraude worden beschuldigd.

Het gaat dan om het krijgen van een nieuwe huurwoning. De eigenaar van de Nuenense woning, Orange Capital Partners, is bezig met het ontbinden van het contract van het stel, dat er net een paar weken woont. “Ze hebben valse documenten aangeleverd om het huis te krijgen en zijn daarmee door onze controles gekomen. Dat had nooit mogen gebeuren”, zegt directeur Hedde Reitsma. “We hopen dat de situatie snel is opgelost en dat de huurders vertrekken.” Reitsma is erg geschrokken van het verhaal over de oplichting in Mierlo. Het stel huurde daar een huis via woningbouwstichting Compaen. Ze werden uitgezet omdat er sprake was van overlast en een betalingsachterstand. Ook daar zou het duo valse documenten hebben aangeleverd om de woning te kunnen huren.

Voor hun vertrek boden ze 'hun' woning aan via Facebook. Zeker vier woningzoekenden werden gedupeerd. Een stel kreeg daadwerkelijk de sleutel. Zij mogen uit coulance vier maanden blijven van de woningbouwstichting. Dit stel deed aangifte. Ook woningzoekende Marcel Ruwers uit Beek en Donk deed aangifte. Hij was wanhopig op zoek naar een woning en bezichtigde het huis in Mierlo zelfs met zijn kinderen. De sleutel die hij na het betalen van de borg kreeg, bleek niet te passen.

"Ik hoop dat ze vrijwillig vertrekken."