Veilingmeester komt parken van Peter Gillis niet op: 'Geen toestemming'

De veilingmeester die drie vakantieparken van Peter Gillis gedwongen moet verkopen, kan de terreinen voorlopig niet op. Ook grote doeken waarmee de openbare veiling maandag bij de parken werd aangekondigd, waren volgens hem binnen een kwartier alweer verdwenen. Wie ze heeft weggehaald, is niet duidelijk.

Het gaat om vakantieparken Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. Die worden op 1 oktober openbaar geveild. "Op dit moment kunnen we het park nog niet op", zegt Richard Dieteren, directeur van Vastgoed Veiling. Volgens hem is daarvoor medewerking van Peter Gillis voor nodig. "Tot op heden hebben we geen toestemming." Doeken snel verdwenen

Maandagochtend liet de veilingorganisatie bij de parken grote doeken ophangen waarop de openbare verkoop werd aangekondigd. Lang bleven die er niet hangen. "Binnen een kwartier waren ze verdwenen. Dat ging vrij snel", zegt Dieteren.

Hij weet niet wie de doeken heeft weggehaald. De veilingorganisatie probeert dat nu uit te zoeken. Volgens Dieteren gaat het om aankondigingen van een wettelijke executieveiling en mogen die niet zomaar worden verwijderd. Wel of geen kijkdag?

De veilingmeester wil de parken graag bekijken om een goed beeld te krijgen van de staat van de terreinen, gebouwen en voorzieningen. Ook voor mogelijke kopers is dat belangrijk. Of er een kijkdag komt, is daarom onzeker. "Werkt meneer Gillis mee, dan komt er een kijkdag. Werkt hij niet mee, dan moeten we het doen met de informatie die we nu hebben", zegt Dieteren.

Zo werkt de veiling In principe kan iedereen meedoen aan de openbare veiling maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten bieders zich vooraf registreren en toestemming krijgen om te bieden. Ook moeten ze vóór 30 september een borg van 300.000 euro storten bij de notaris. De veiling is volledig online. Eerst kunnen bieders steeds een hoger bedrag bieden. Daarna begint een tweede ronde waarbij een bedrag juist steeds verder daalt, totdat iemand toeslaat. De parken worden eerst los aangeboden en daarna mogelijk ook samen. Het hoogste bod hoeft niet per se de winnaar de van veiling te worden. Na afloop wordt gekeken aan wie de parken gegund wordt.