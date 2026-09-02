Politie bekeurt 13 mensen in park Valkenberg en stationsgebied in Breda

Bij een controle in Park Valkenberg en het stationsgebied in Breda hebben de handhaving en politie dinsdag dertien bekeuringen uitgedeeld. Mensen voelen zich al jaren onveilig in het park vanwege overlast, straatintimidatie, drugsdeals en donkere plekken.

Bij de controle werden 68 personen die overlast veroorzaakten of aanleiding gaven voor controle aangesproken, gecontroleerd en waar nodig geïdentificeerd. Dat schrijft de handhaving op Instagram . Waarvoor de bekeuringen zijn uitgedeeld, is niet bekend gemaakt.

Onveilig gevoel

Het park is een populaire plek voor inwoners, studenten, reizigers en toeristen. Toch geven bezoekers regelmatig aan dat zij zich er, vooral tijdens de donkere uren, onveilig voelen. De gemeente gaf vorige maand aan dat de overlast de afgelopen periode is toegenomen.

In en rond het park zorgen onder meer hangjongeren, dak- en thuislozen en vermoedelijke drugsdeals al langer voor klachten van bezoekers en omwonenden.

De gemeente zette vorige maand een enquête uit om te onderzoeken hoe Park Valkenberg veiliger gemaakt kan worden. Binnen een dag was die al duizend keer ingevuld.

Maatregelen

Om de situatie te verbeteren werken gemeente, politie, boa's en zorginstanties al langer samen in en rond het park. In februari maakte de gemeente bekend te investeren in extra verlichting, meer toezicht en gerichte handhaving in het park en het stationsgebied.