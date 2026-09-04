Regen brengt verlichting, maar droogte in Brabant is nog niet voorbij

De regen van de afgelopen weken zorgt voor voorzichtig herstel van de droogte in Brabant. Maar op de hoge zandgronden is het nog altijd te droog: in grote delen van de provincie blijft het daarom verboden om water uit sloten en beken te halen. Andere maatregelen tegen de droogte worden inmiddels wel voorzichtig afgebouwd.

In het hele gebied van Waterschap de Dommel, in het midden en zuidoosten van de provincie, geldt nog altijd een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit beken en sloten. Volgens het waterschap staan zowel de grondwaterstanden als de afvoer van beken nog op een te laag niveau. "De Dommel is een van de weinige waterschappen dat volledig afhankelijk is van regenwater en geen water van buiten kan aanvoeren", vertelt woordvoerder Sanne Langenhuizen. Of de droogte verder afneemt, hangt daarom af van hoeveel neerslag er dit najaar nog valt. Kwetsbare beken herstellen langzaam

Wel wordt één droogtemaatregel langzaam afgebouwd. In vijf kwetsbare beken pompte het waterschap de afgelopen maanden extra water om te voorkomen dat ze droogvielen. Daarmee moesten planten en dieren worden beschermd. Een van die beken is vorige week van de pomp gehaald, omdat de regen voor voldoende stroming heeft gezorgd. "Bij een tweede beek kan dat binnenkort ook gebeuren. Voor de andere beken blijft de pomp voorlopig nog draaien", vertelt Langenhuizen.