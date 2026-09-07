Van zonne-ambulance tot rijdende bierton: bijzondere voertuigen uit Brabant

Een auto die kan rijden én vliegen: het klinkt als iets uit een film, maar in Raamsdonksveer moet hij vanaf 2028 echt van de band rollen. PAL-V heeft na ruim twintig jaar ontwikkelen de benodigde vergunningen binnen. Maar bijzondere voertuigen zijn in Brabant bepaald geen nieuw verschijnsel. Wat dacht je van een ambulance op zonne-energie, een 'vliegende' boot of zelfs een rijdende bierton? We zetten er vier op een rij.

Ambulance op zonne-energie

Geen benzinepomp of laadpaal in de buurt? Geen probleem voor Stella Juva. Studenten van de TU Eindhoven bouwden deze zonne-ambulance voor afgelegen gebieden. Zonnepanelen leveren stroom voor de motor én medische apparatuur, waaronder een AED en een mobiel röntgenapparaat. Op een zonnige dag kan de wagen volgens de studenten 715 kilometer rijden. De ambulance brengt niet de patiënt naar de zorg, maar de zorg naar de patiënt.

De zonneambulance van Solar Team Eindhoven (foto: TU/e/Bart van Overbeeke)

Een boot die bijna vliegt

Varen óf vliegen? Deze waterstofboot doet eigenlijk een beetje van allebei. Twintig studenten werkten in Drimmelen aan een elektrische boot die zijn stroom haalt uit waterstof. Onder de romp zitten speciale vleugels die de boot bij hoge snelheid uit het water tillen. Daardoor ‘vliegt’ hij bijna over het oppervlak. De studenten wilden ermee laten zien dat waterstof een alternatief kan zijn voor fossiele brandstoffen in de scheepvaart.

De waterstofboot van het Hydro Motion Team in het water bij Drimmelen. (foto: Raoul Cartens)

Een rijdende bierton

Een enorme Heineken-ton die met 50 kilometer per uur over de weg rijdt: ook die zagen we in Brabant. De Variomaton werd al in 1962 gebouwd, met een onderstel van DAF. Na jarenlang stilstaan knapte Jos van Genugten uit Liempde het bijzondere voertuig in 2017 helemaal op. Na drie weken sleutelen kreeg de bierton zelfs weer een kenteken en mocht hij voor het eerst sinds 1988 de openbare weg op.

Jos heeft de bierton opgeknapt.

Een vrachtwagen van zes ton

Het hoeft niet perse gek of futuristisch te zijn om bijzonder te zijn. De Scania S660 van Rick uit Zeeland, in de gemeente Maashorst, werd in 2025 uitgeroepen tot mooiste vrachtwagen van Nederland. Aan werkelijk alles werd gedacht: speciaal spuitwerk, een volledig verbouwd interieur, krokodillenleren stoelen en zelfs een sterrenhemel in het plafond. Prijskaartje: ruim 600.000 euro. En na alle prijzen? Toen ging de truck gewoon weer de weg op om onder meer gebak en taarten te vervoeren.