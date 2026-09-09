Klimaatactivist uit Tilburg krijgt taakstraf voor blokkeren van A12
Een 60-jarige man uit Tilburg moet 120 uur taakstraf uitvoeren omdat hij op 25 april de snelweg A12 in Utrecht blokkeerde. Ook moet de klimaatactivist van Extinction Rebellion twee weken de cel in als hij opnieuw de fout in gaat. Dit heeft de rechtbank in Utrecht woensdag besloten.
Volgens de rechtbank is door de blokkade gevaar voor andere weggebruikers ontstaan. "Het blokkeren van een snelweg is ontoelaatbaar", oordeelde de politierechter. "Ook als dit plaatsvindt in het kader van een demonstratie, ongeacht het doel van de demonstratie."
In totaal stonden woensdag zes mensen voor de politierechter in Utrecht voor het veroorzaken van een opstopping op de hoofdrijbaan van de A12. Behalve de Tilburger gaat het om mensen uit Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Almelo en IJsselstein. Zij hebben allemaal een taakstraf gekregen en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.
De rechtbank benadrukte dat het recht om te demonstreren een essentieel grondrecht is dat niet lichtvaardig mag worden ingeperkt en dat bij een demonstratie enige mate van overlast mag horen. Maar dat in dit geval een grens is overschreden door de verdachten. "Door de doelen die hij nastreeft te laten prevaleren boven de rechten, belangen en veiligheid van anderen."
Auto's op hoofdrijbaan
De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden. Desondanks was twee weken geleden op beelden in de rechtszaal te zien hoe drie auto's dwars op de hoofdrijbaan stopten en drie op een afrit vanaf de A2, zodat activisten via de berm de snelweg konden betreden.
De straf is bijna gelijk aan de eis: het Openbaar Ministerie eiste 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand.
Strafrechtelijk optreden bij blokkades
Twee weken geleden maakte justitieminister David van Weel bekend dat burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie voortaan in de regel strafrechtelijk op zullen gaan treden bij blokkades van snelwegen of het spoor.
Die landelijke afspraak kwam na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Den Bosch, dat gebeurde tijdens het boerenprotest van vrijdag 14 augustus.
De minister deed ook een oproep aan demonstranten om geen snelwegen te blokkeren. "Het blokkeren van een snelweg of het spoor of het veroorzaken van een file is gevaarlijk", schreef Van Weel dinsdag in een persbericht.