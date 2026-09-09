Klimaatactivist uit Tilburg krijgt taakstraf voor blokkeren van A12

Een 60-jarige man uit Tilburg moet 120 uur taakstraf uitvoeren omdat hij op 25 april de snelweg A12 in Utrecht blokkeerde. Ook moet de klimaatactivist van Extinction Rebellion twee weken de cel in als hij opnieuw de fout in gaat. Dit heeft de rechtbank in Utrecht woensdag besloten.

Volgens de rechtbank is door de blokkade gevaar voor andere weggebruikers ontstaan. "Het blokkeren van een snelweg is ontoelaatbaar", oordeelde de politierechter. "Ook als dit plaatsvindt in het kader van een demonstratie, ongeacht het doel van de demonstratie."

In totaal stonden woensdag zes mensen voor de politierechter in Utrecht voor het veroorzaken van een opstopping op de hoofdrijbaan van de A12. Behalve de Tilburger gaat het om mensen uit Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Almelo en IJsselstein. Zij hebben allemaal een taakstraf gekregen en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

De rechtbank benadrukte dat het recht om te demonstreren een essentieel grondrecht is dat niet lichtvaardig mag worden ingeperkt en dat bij een demonstratie enige mate van overlast mag horen. Maar dat in dit geval een grens is overschreden door de verdachten. "Door de doelen die hij nastreeft te laten prevaleren boven de rechten, belangen en veiligheid van anderen."