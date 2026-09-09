Meer klanten en hogere omzet voor Jumbo in eerste helft 2026

Jumbo heeft in het eerste halfjaar van 2026 meer omzet geboekt en meer klanten naar zijn winkels getrokken. Volgens Jumbo zelf is dat te danken aan verdere modernisering van de winkels en een relevanter assortiment. De Veghelse supermarktketen zag ook zijn marktaandeel stabiliseren.

De omzet over de eerste helft van 2026 komt uit op afgerond 6 miljard euro. Dat is 4 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal klanten per week steeg volgens de supermarktketen zelf met 3,4 procent. Het marktaandeel in Nederland bleef de afgelopen maanden iets boven de 20 procent. Daarmee komt er een einde aan de daling van de afgelopen jaren. Het marktaandeel piekte enkele jaren geleden tot 22 procent, maar daalde sindsdien steeds verder. Meer winkels in België

De Belgische tak van Jumbo zette in het eerste halfjaar 28 procent meer om dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam met name door de opening van nieuwe winkels. Inmiddels heeft de Veghelse supermarktketen 48 filialen in België. Het marktaandeel bij de zuiderburen kwam daarmee voor het eerst boven de 2 procent uit.

"Overal in Nederland en België waar ik met collega's en ondernemers spreek, merk ik dat het vertrouwen in de toekomst terug is", zegt Jesper Højer, topman van Jumbo Supermarkten. Roerige tijd

Jumbo komt uit een roerige periode. De supermarktketen zag vorig jaar topman Ton van Veen vertrekken. Hij werd opgevolgd door interim-topman Tom Heidman, tot huidige baas Højer per 1 januari 2026 begon. Højer was eerder topman bij Lidl. Daarnaast veroordeelde de rechter in augustus vorig jaar voormalig topman van Jumbo Frits van Eerd tot twee jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Hij is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak. Eerder maakte we deze Misdaad Uitgelegd over Frits van Eerd: