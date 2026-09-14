Nieuwe aanknopingspunten: politie heropent onderzoek naar aanslag uit 2020

De politie heeft het onderzoek naar de brandstichting aan de Moreelselaan in Eindhoven nieuw leven ingeblazen. Bij de aanslag in juli 2020 raakte een toen 16-jarige jongen zwaargewond. Hoewel één verdachte werd veroordeeld, is de tweede dader nog altijd spoorloos. Er zijn nieuwe aanknopingspunten en daarom looft het Openbaar Ministerie nu een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip.

In de nacht van 20 op 21 juli 2020 werden bewoners van de Moreelselaan opgeschrikt door een harde knal, waarna een grote brand ontstond in de hoekwoning. Later bleek dat een zelfgemaakt explosief en brandbare vloeistof door een raam naar binnen waren gegooid. Een 16-jarige jongen raakte zwaargewond. Nieuw spoor in onderzoek

Helmonder Sadik K. werd veroordeeld voor de aanslag, maar hij zou niet alleen zijn geweest. Uit camerabeelden bleek dat er die nacht een tweede persoon betrokken was. De twee reden op een groene Piaggio Skipper-scooter naar de woning. De inmiddels veroordeelde verdachte zou de brandbom hebben gegooid, terwijl de andere persoon de scooter bestuurde. Nieuwe informatie en DNA-sporen

De politie meldt maandag dat er de afgelopen tijd nieuwe informatie is binnengekomen. Onderzoekers hebben meer duidelijkheid gekregen over kleding die de gezochte verdachte droeg. Ook zijn met moderne onderzoekstechnieken DNA-sporen veiliggesteld die mogelijk kunnen worden vergeleken met een verdachte.