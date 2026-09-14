Nieuwe aanknopingspunten: politie heropent onderzoek naar aanslag uit 2020
De politie heeft het onderzoek naar de brandstichting aan de Moreelselaan in Eindhoven nieuw leven ingeblazen. Bij de aanslag in juli 2020 raakte een toen 16-jarige jongen zwaargewond. Hoewel één verdachte werd veroordeeld, is de tweede dader nog altijd spoorloos. Er zijn nieuwe aanknopingspunten en daarom looft het Openbaar Ministerie nu een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip.
In de nacht van 20 op 21 juli 2020 werden bewoners van de Moreelselaan opgeschrikt door een harde knal, waarna een grote brand ontstond in de hoekwoning. Later bleek dat een zelfgemaakt explosief en brandbare vloeistof door een raam naar binnen waren gegooid. Een 16-jarige jongen raakte zwaargewond.
Nieuw spoor in onderzoek
Helmonder Sadik K. werd veroordeeld voor de aanslag, maar hij zou niet alleen zijn geweest. Uit camerabeelden bleek dat er die nacht een tweede persoon betrokken was. De twee reden op een groene Piaggio Skipper-scooter naar de woning. De inmiddels veroordeelde verdachte zou de brandbom hebben gegooid, terwijl de andere persoon de scooter bestuurde.
Nieuwe informatie en DNA-sporen
De politie meldt maandag dat er de afgelopen tijd nieuwe informatie is binnengekomen. Onderzoekers hebben meer duidelijkheid gekregen over kleding die de gezochte verdachte droeg. Ook zijn met moderne onderzoekstechnieken DNA-sporen veiliggesteld die mogelijk kunnen worden vergeleken met een verdachte.
Daarnaast kwamen er nieuwe tips binnen waarin namen worden genoemd. Die informatie wordt momenteel onderzocht. Omdat de politie ervan overtuigd is dat mensen weten wie de bestuurder van de scooter was, is nu een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de identiteit van de tweede verdachte.
De recherche denkt dat de gezochte man afkomstig is uit Helmond of de directe omgeving, mede omdat een al eerder veroordeelde man ook uit Helmond kwam.
Slachtoffer liep ernstige brandwonden op
Op het moment van de aanslag lag een 16-jarige jongen op de bank in de woonkamer te slapen. Zijn moeder en zus lagen boven. De jongen liep zeer ernstige brandwonden op. Volgens zijn familie was hij voor 67 procent verbrand. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en lag lange tijd in kritieke toestand.
De woning raakte zwaar beschadigd. Binnen enkele minuten stond de hele benedenverdieping in brand. Zowel de voor- als achtergevel liepen grote schade op. Het gezin kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen, maar het huis was verloren.
Herstel duurde maanden
De gevolgen voor de toen 16-jarige Eindhovenaar waren enorm. Maanden na de aanslag kon hij nog altijd niet lopen. Zijn herstel duurde lang en hij moest meerdere behandelingen ondergaan.