Naam Bolle Jos voor het eerst genoemd in Europees Parlement

Het Europees Parlement wil een keiharde aanpak voor Bolle Jos afdwingen door de druk verder op te voeren bij Sierra Leone. Dat schrijft De Telegraaf. Het is de eerste keer dat de naam van de Bredase drugscrimineel wordt genoemd in het Europees Parlement.

Sierra Leone krijgt van de EU tussen 2021 en 2027 352 miljoen euro aan subsidies. Daarnaast profiteert het land van regionale en internationale EU-programma’s.

Volgens de krant stemt een ruime meerderheid van het Europarlement donderdag naar verwachting voor sterkere rechterlijke samenwerking met landen in West-Afrika. Hiermee zouden veroordeelden van ernstige drugsmisdrijven, zoals de voortvluchtige Jos Leijdekkers die zich vermoedelijk schuilhoudt in Sierra Leone, niet aan gerechtigheid ontsnappen.

Ontwikkelingshulp stoppen

Initiatiefnemer van het plan, VVD-Europarlementariër Malik Azmani, legt in de Telegraaf uit dat de Europese Commissie hiermee wordt opgeroepen om bij samenwerking met Sierra Leone alles in te zetten om te zorgen dat het land de rechtsgang niet in de weg zit. Zo zou de subsidiekraan voor ontwikkelingshulp aan het West-Afrikaanse land dicht gedraaid kunnen worden en zouden er visumbeperkingen kunnen komen voor hooggeplaatste figuren.

Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid probeert al langer om de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone te stoppen om de Bredase drugscrimineel uitgeleverd te krijgen. Zo gaf hij eerder een interview aan een tv-station in Sierra Leone, maar zijn uitlatingen vielen daar niet goed. Ook deed hij in de Europese Unie een poging voor een hulpstop, maar daar twijfelden een aantal landen over.

Twijfel over hulpstop

Een paar lidstaten verzetten zich volgens de Telegraaf nog over een voorstel dat in juli op tafel is gelegd. Toch is de hoop dat er eind dit jaar een akkoord ligt.

In de oproep van het Europarlement wordt ook de recente geweldexplosie in Overasselt aangestipt. Daarnaast doet Azmani een oproep om een front te openen tegen drugstransporten op zee. "Er is meer grensoverschrijdende uitwisseling van informatie nodig en er moeten meer controles op schepen plaatsvinden", zegt hij tegen de krant.

Jos Leijdekkers wordt gezien als een van de grootste drugscriminelen van Nederland. De Bredanaar is in Nederland en België veroordeeld tot meer dan honderd jaar cel. Volgens verschillende bronnen heeft Leijdekkers een relatie met een dochter van president Julius Maada Bio van Sierra Leone. Dat zou de uitlevering moeilijk maken.