Eerste beelden: New Kids-acteurs keren terug in chaotische film 'Carnaval'

De film ‘Carnaval’ belooft net zo humoristisch en chaotisch te worden als de hitserie New Kids die de makers eerder produceerden. In de donderdag verschenen trailer van ‘Carnaval’ is in tweeënhalve minuut te zien hoe het carnavalsfeest voor vier vrienden in het water dreigt te vallen door allerlei bizarre gebeurtenissen. Maar één ding staat vast: carnaval moet doorgaan.

De makers en acteurs van de hitserie kondigden in augustus vorig jaar aan terug te keren op het witte doek. En wel met een film over carnaval. De film draait om vier vrienden, gespeeld door Huub Smit, Tim Haars, Guido Pollemans en Roy Reymound (ook wel bekend als Fresku). Zij kijken al een jaar lang uit naar carnaval. Die paar dagen per jaar waarop alles mag.

Gehuld in Brabantsjaal en kek pèkske en met in de hand een meter bier gaan ze op in het feestgedruis. Totdat een van de mannen plots oog in oog komt te staan met zijn twaalfjarige dochter, waarvan hij het bestaan nog niet eens wist. Of hij even op haar wil passen. Het eerste smetje op vier dagen losgaan.

Tim Haars en Huub Smit in de film 'Carnaval' (foto: Boas van Milligen Bielke).

Daar blijft het niet bij, want wat is een film van regisseur Flip van der Kuil zonder ontploffingen en chaos? Zo dreigt Prins Carnaval het carnavalsfeest letterlijk op te blazen en lopen de spanningen onder de vriendengroep steeds hoger op. De film belooft een ‘wilde rit vol droge humor en chaos' te worden. En dat is in die tweeënhalve minuut wel te zien:

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