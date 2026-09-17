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Eerste beelden: New Kids-acteurs keren terug in chaotische film 'Carnaval'

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De film 'Carnaval' gaat op 11 november in première (foto: Boas van Milligen Bielke).
De film 'Carnaval' gaat op 11 november in première (foto: Boas van Milligen Bielke).

De film ‘Carnaval’ belooft net zo humoristisch en chaotisch te worden als de hitserie New Kids die de makers eerder produceerden. In de donderdag verschenen trailer van ‘Carnaval’ is in tweeënhalve minuut te zien hoe het carnavalsfeest voor vier vrienden in het water dreigt te vallen door allerlei bizarre gebeurtenissen. Maar één ding staat vast: carnaval moet doorgaan.

Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

De makers en acteurs van de hitserie kondigden in augustus vorig jaar aan terug te keren op het witte doek. En wel met een film over carnaval.

De film draait om vier vrienden, gespeeld door Huub Smit, Tim Haars, Guido Pollemans en Roy Reymound (ook wel bekend als Fresku). Zij kijken al een jaar lang uit naar carnaval. Die paar dagen per jaar waarop alles mag.

Gehuld in Brabantsjaal en kek pèkske en met in de hand een meter bier gaan ze op in het feestgedruis. Totdat een van de mannen plots oog in oog komt te staan met zijn twaalfjarige dochter, waarvan hij het bestaan nog niet eens wist. Of hij even op haar wil passen. Het eerste smetje op vier dagen losgaan. 

Tim Haars en Huub Smit in de film 'Carnaval' (foto: Boas van Milligen Bielke).
Tim Haars en Huub Smit in de film 'Carnaval' (foto: Boas van Milligen Bielke).

Daar blijft het niet bij, want wat is een film van regisseur Flip van der Kuil zonder ontploffingen en chaos?  Zo dreigt Prins Carnaval het carnavalsfeest letterlijk op te blazen en lopen de spanningen onder de vriendengroep steeds hoger op.

De film belooft een ‘wilde rit vol droge humor en chaos' te worden. En dat is in die tweeënhalve minuut wel te zien:

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In de film zijn onder meer ook Guus Meeuwis, Henri van Loon en Monic Hendrickx te zien. Eerder kondigde Jan Biggel zelf aan dat hij een rolletje had in de film maar dat had hij nog niet mogen zeggen. Zijn rol ging dus niet door. 

De film Carnaval verschijnt, uiteraard, op de elfde van de elfde (11 november) in de bioscoop.

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