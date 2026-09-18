TU/e grijpt in na nazigroet tijdens college: student voorlopig geweerd

Een student van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) mag voorlopig niet meer naar de campus komen. Hij bracht woensdag een nazigroet tijdens een college. De universiteit ontzegt hem de toegang totdat er een gesprek is geweest en de situatie helemaal is beoordeeld. Dat laat de TU/e weten.

De nazigroet zorgde woensdag voor veel onrust op de universiteit . In een volle collegezaal ontstond geschreeuw en een vechtpartij tussen studenten. Later bleek dat de student ook omstreden berichten had gestuurd in een groepsapp met medestudenten.

Aangehouden voor bedreiging

Volgens de politie gaat het om een minderjarige jongen. Hij is aangehouden op verdenking van bedreiging. De politie onderzoekt ook racistische filmpjes die hij eerder in de appgroep deelde.

De TU/e benadrukt dat de maatregel tegen de student tijdelijk is. "Bij deze bijeenkomst zal er ruimte zijn voor hoor en wederhoor", schrijft de universiteit. Op basis daarvan bepaalt de TU/e welke stappen volgen.

Extra beveiliging

De universiteit zegt de zorgen onder studenten en medewerkers te begrijpen. Daarom is de beveiliging op de campus uitgebreid. Studenten die bij de nazigroet aanwezig waren, kunnen ook met professionele hulpverleners praten.

Volgens de TU/e staat de nazigroet haaks op de waarden van de universiteit. "De TU/e moet een veilige plek zijn voor iedereen", schrijft de universiteit.