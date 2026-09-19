Bolle Jos 'te heet' en ratten in Sint Willebrord: dit gebeurde vandaag

De positie van drugscrimineel 'Bolle Jos' Leijdekkers brokkelt steeds verder af en een rattenplaag die uit de riolering omhoog komt in Sint-Willebrord. Johan pakt de plaag eigenhandig aan. Dit zijn de vijf verhalen die je zaterdag niet mag missen.

De positie van drugscrimineel 'Bolle Jos' Leijdekkers brokkelt steeds verder af. De 35-jarige Bredanaar, die in Sierra Leone verblijft en al tot 79 jaar cel is veroordeeld, verliest belangrijke zakenpartners en ziet steeds meer drugstransporten worden onderschept. De internationale aandacht maakt hem tot een minder aantrekkelijke bondgenoot voor andere criminelen. Opsporingsdiensten proberen hem zo financieel onder druk te zetten, nu Sierra Leone weigert hem uit te leveren.

Lees hier de analyse Bolle Jos is 'te heet', ook drugskartels twijfelen vaker aan hem

Marcella Broeders uit Oosterhout ontdekte dat haar over-over-oudoom begraven ligt op het voormalige 'misdadigerskerkhof' aan de Oude Bredasebaan. Adriaan Smits pleegde in 1897 zelfmoord, wat destijds als zware misdaad gold. Hij mocht daarom niet op het katholieke kerkhof worden begraven.

Uit onderzoek blijkt dat Smits kampte met alcoholproblemen, armoede en meermaals vastzat voor onder meer wildplassen en diefstal. Marcella: "Het was geen lieverdje, maar een plek op het misdadigerskerkhof verdiende hij niet."

Lees hier haar verhaal 'Het was geen lieverdje, maar het misdadigerskerkhof verdiende hij niet'

Dan naar Sint Willebrord: Johan Gabriels (64) heeft genoeg van de rattenplaag in zijn wijk 't Heike. De buurt zit vol met ratten die volgens bewoners via de riolering omhoog komen. Johan trekt er daarom zelf met klemmen op uit en heeft al 30 tot 32 ratten gevangen. Bewoners zien de dieren 's avonds uit putten en tussen bosjes vandaan komen, sommigen zijn er doodsbang voor. De gemeente is inmiddels op bezoek geweest en gaat bosjes weghalen.

Lees hier hoe Johan tientallen ratten vangt Johan (64) jaagt op ratten op 't Heike: 'Al dertig gevangen'

Er is ook entertainmentnieuws: Frans en Mariska Bauer krijgen een nieuw televisieprogramma op NPO 1. In 'Oost west thuis best' bezoekt het echtpaar uit Fijnaart verschillende plekken in Nederland. De opnames zijn in volle gang en de serie wordt vanaf april uitgezonden door AVROTROS. Het is de tweede serie met de Bauers dit jaar, na hun realityserie 'De Bauers, een nieuwe fase'.

Check hier hoe het zit Frans Bauer en Mariska samen op tv met nieuw programma over Nederland

Tot slot nog architectuurnieuws uit Eindhoven: het Evoluon, de iconische 'vliegende schotel', bestaat zestig jaar. Het gebouw werd op 24 september 1966 geopend als jubileumcadeau van Philips aan de stad. De bijna 32 meter hoge betonnen constructie trok in topjaar 1970 ruim een half miljoen bezoekers. Architectuurhistoricus René Erven: "Dit is een icoon. Het is het symbool van Eindhoven." Sinds 2018 is het een rijksmonument en tegenwoordig is er het Next Nature Museum gevestigd.