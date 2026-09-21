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LIVE 112-nieuws | Tweede brand bij Amerikaanse garage in Ravestein, opnieuw auto's getroffen

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Redactie

Liveblog

05:28

Tweede brand bij Amerikaanse garage in Ravestein, opnieuw auto's getroffen

Een grote Amerikaanse pick-up is zondagavond door brand verwoest op de parkeerplaats van een garage aan de Mgr. Zwijsenstraat in Ravenstein. Die garage is gespecialiseerd in Amerikaanse voertuigen. De vlammen sloegen over naar nog een tweede auto. Begin augustus was daar ook al brand. 

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