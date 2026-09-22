Frits van Eerd wil naam zuiveren: 'Dossier onvolledig en bewijs klopt niet'

Frits van Eerd is dinsdag met gestrekt been begonnen aan het hoger beroep in zijn omkopings- en witwaszaak. In het gerechtsgebouw in Zwolle veegden zijn advocaten de vloer aan met het vonnis van de rechtbank dat de oud-Jumbo-topman vorig jaar twee jaar cel opleverde. Eerste conclusies: het vonnis is ondeugdelijk, het dossier is onvolledig en het bewijs is onvoldoende.

Daar konden het Openbaar Ministerie en de raadsheren van het gerechtshof dinsdagochtend alvast kennis van nemen. Geen verrassing voor die partijen natuurlijk, want Frits van Eerd zegt al sinds zijn arrestatie, in september 2022, dat hij onschuldig is aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Frits van Eerd was zelf niet naar Zwolle afgereisd, net als de drie andere verdachten in deze grote omkopingszaak. Duidelijk werd wel dat Van Eerd hoe dan ook zijn naam wil zuiveren. Hij weigerde eerder, voor de rechtszaak, een schikking te treffen met het Openbaar Ministerie. Dan had hij schuld moeten bekennen en dat wilde hij niet. Toen het vorig jaar tot een rechtszaak kwam, ging het voor hem gruwelijk mis. Van Eerd kreeg twee jaar cel: meer dan justitie in gedachten had, want die eisten een deel van die straf voorwaardelijk. Duizend stukken ontbreken

Van Eerd ging meteen in hoger beroep en deze dinsdag was de eerste regiezitting gepland in Zwolle. Bedoeling van deze zitting was om te kijken welke onderzoekswensen er nog zijn en dat waren er van de kant van Van Eerd heel wat. Een van zijn advocaten, mr. Doorenbos, stelde dat het strafdossier grote gaten bevat. Volgens hem ontbreken bij elkaar zo’n duizend stukken die wel bestaan, zoals WhatsApp-berichten, bankmutaties, facturen, tapgesprekken en sponsorstukken. Die heeft het Openbaar Ministerie niet aan de verdediging en de rechtbank gegeven.

De advocaat wil die achtergehouden stukken ook bestuderen, want daarin zouden best eens dingen kunnen staan die in het voordeel van Van Eerd kunnen zijn. In zijn ogen heeft het Openbaar Ministerie alleen stukken aan het dossier toegevoegd die ongunstig zijn voor Frits van Eerd. Zware georganiseerde criminaliteit

Stelde de rechtbank vorig jaar nog dat het witwassen plaatsvond "in de context van zware georganiseerde criminaliteit", volgens de verdediging klopt het bewijs daarvoor niet. Omkoping met geld, auto’s en motoren? Onzin, aldus de advocaat. Dát Van Eerd spullen en geld kreeg, staat volgens de verdediging niet ter discussie. Maar volgens zijn advocaat waren dat geen betalingen in ruil voor zakelijke gunsten.

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