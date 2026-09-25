Merwedebrug blijft nog maanden afgesloten voor vrachtverkeer
Vrachtwagens en touringcars mogen in ieder geval tot het einde van het jaar niet over de Merwedebrug op de A27. Rijkswaterstaat onderzoekt nog altijd de constructie van de brug en denkt pas eind dit jaar duidelijkheid te hebben of die weer geschikt is voor zwaar verkeer. Tot die tijd blijft het vrachtwagenverbod van kracht.
Vrachtverkeer mag sinds juli niet meer over de brug tussen Werkendam en Gorinchem rijden. Op meerdere plekken bleek het staal in de boogconstructie minder sterk dan eerder werd gedacht. Rijkswaterstaat verwacht aan het einde van het jaar meer te weten over de gevolgen.
“We zijn bezig met vervolgonderzoeken en scenario’s aan het ontwikkelen. Aan het einde van het jaar hopen we meer te weten over wat we met de brug kunnen doen. En of dat zou kunnen betekenen dat het vrachtverkeer weer terug kan komen”, zegt Guido Debeus van Rijkswaterstaat.
Klap voor transportbedrijven
De sluiting van de Merwedebrug was voor transportbedrijven een grote klap. Dagelijks rijden er zo'n 18.000 vrachtwagens over de brug. Swijnenburg Transport zei eerder dat de sluiting het bedrijf wekelijks 5 tot 10.000 euro extra zou kosten.
Ondanks het vrachtwagenverbod rijden er nog steeds vrachtwagens en touringcars over de brug op de A27. Tijdens een handhavingsactie in augustus deelden motoragenten 215 boetes uit.
Gewicht brug wordt teruggebracht
Het vrachtverkeer moet dus tot het einde van het jaar omrijden. Dit weekend geldt dat voor al het verkeer. De brug, die geopend werd in 1961, is dicht vanwege asfalteringswerkzaamheden. De asfaltlaag die er nu ligt, wordt verwijderd. De brug krijgt er een lichtere en dunnere laag voor terug. “Daarmee brengen we het gewicht van de brug met 400 ton terug.”
Dat is nodig voor de bouw van de nieuwe Merwedebrug die naast de ‘oude’ komt te liggen. “Als de huidige brug lichter is, kun je meer trillingen opvangen. Bij de bouw van de nieuwe brug ontstaan trillingen door heiwerkzaamheden en het grote materieel dat wordt ingezet. Daardoor kunnen kleine verzakkingen ontstaan aan de brug. Om die te verkleinen, verlagen we het gewicht van de brug”, legt Debeus uit.
Snelheid omlaag
De werkzaamheden duren tot en met maandag 28 september vijf uur ’s ochtends. De maximumsnelheid op de Merwedebrug gaat daarna omlaag naar 70 kilometer per uur. Er kunnen namelijk hoogteverschillen ontstaan tussen stukken asfalt.
Ondanks het verlagen van het gewicht van de brug kunnen vrachtwagens en touringcars er dus geen gebruik van maken. De nieuwe Merwedebrug moet in 2031 klaar zijn.
Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.