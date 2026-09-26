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LIVE 112-nieuws | Waarschuwingsschoten gelost bij arrestatie na bedreiging met vuurwapen

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Redactie

Liveblog

06:10

Waarschuwingsschoten gelost bij arrestatie na bedreiging met vuurwapen

De politie heeft bij een aanhouding in Someren vrijdagnacht waarschuwingsschoten gelost. In de Ter Hofstadlaan zou iemand met een vuurwapen gedreigd hebben. De politie zette flink wat agenten in waaronder een zwaar bewapend arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI).

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