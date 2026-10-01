Zo werkt de veiling van parken Peter Gillis: ‘Iedereen een eerlijke kans’

Drie vakantieparken van Peter Gillis worden donderdag gedwongen geveild. Dat gebeurt niet in een volle zaal, maar volledig online. Wat wordt er precies verkocht, hoe werkt zo'n veiling en wanneer krijgt een nieuwe eigenaar de sleutels? Veilingmeester Richard Dieteren legt het uit.

Schuldeiser Marc van Rooi laat Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg veilen. Gillis heeft bij hem een schuld van ruim 27 miljoen euro. Sinds januari 2025 betaalt Gillis geen cent meer voor de lening. Daarom wil Van Rooi zijn geld terug. Eerst Prinsenmeer

Donderdagmorgen om elf uur gaat Prinsenmeer onder de hamer. Daarna volgen Brugse Heide en Valkenburg. Tot slot kan er nog geboden worden op de drie parken samen. Prinsenmeer is het paradepaard van Gillis. Het park is 76 voetbalvelden groot en heeft ruim 1500 kampeerplaatsen. Op bijna vijfhonderd jaarplaatsen staan chalets van privé-eigenaren. Ook een discotheek, zwembad, restaurant, indoorspeeltuin, bowlingbanen, snackbar, supermarkt en een bedrijfswoning worden meeverkocht.

Park Prinsenmeer (foto: Vastgoedveiling.nl).

In Valkenswaard gaat het onder meer om 95 kampeerplaatsen, 123 chalets, een receptiegebouw met horeca en kidsclub, twee bedrijfswoningen en een buitenzwembad. Stadsresort Valkenburg is het kleinste park. Daar worden onder meer 140 kampeerplaatsen, vier appartementen, twee bedrijfswoningen en een winkel geveild. Extra seconden

In principe duurt een veiling vijf minuten, maar het kan zomaar een uur worden, legt Dieteren uit. "Als er in de laatste dertig seconden wordt geboden, komen er weer zestig seconden bij. Zo heeft iedereen altijd een eerlijke kans om nog een bieding te plaatsen."

Daarna volgt de afslagfase, waarin een hoog bedrag stap voor stap daalt. Wie als eerste drukt of het hoogste bod plaatst, is de winnaar. Maar misschien ook niet. Samen of los

Als de drie parken los zijn geveild, kan er nog geboden worden op de drie parken samen. "Alle hoogste biedingen tellen we bij elkaar. Daar tellen we nog een bedrag bovenop. Dat bedrag wordt steeds kleiner en zodra iemand op 'mijn' klikt, is de veiling voorbij", vertelt Dieteren. "Doet niemand dat, dan houden we de losse biedingen aan."

Peter Gillis (foto: ANP).

Dan is het nog niet klaar. Van Rooi kijkt als schuldeiser wie de hoogste bieder is en of hij de parken aan die partij gunt. Dat moet binnen een week gebeuren. "Vaak gebeurt dat al binnen een paar uur. En meestal kiest de schuldeiser voor het hoogste bedrag", zegt Dieteren. Waarborgsom verplicht

Wie wil bieden op een van de Gillis-parken, moet zich vooraf registreren en laten legaliseren. "Je moet je dus aanmelden op de website én je moet naar een notaris om je identiteit vast te stellen", legt Dieteren uit. "Daarnaast moet je een waarborgsom betalen. Voor Prinsenmeer is dat 200.000 euro, voor de andere twee parken 50.000 euro per park."