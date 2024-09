Peter Gillis wil laatste bewoners Prinsenmeer via rechter weg krijgen

Nu deze maandag niet alle bewoners van vakantiepark Prinsenmeer vertrokken zijn, stapt Peter Gillis naar de rechter. Vanaf maandag mag van de gemeente Asten niemand meer op het vakantiepark wonen. Tussen de twintig en dertig mensen blijven echter op het park. Dit terwijl ze geen gas, water en licht hebben. Gillis hangt als eigenaar van het park nu een dwangsom boven het hoofd omdat hij verantwoordelijk is voor wat er op het park gebeurt.

“We staan in ons hemd, we hebben er alles aan gedaan”, zegt Gillis nu blijkt dat niet iedereen vertrokken is van het park. Tegen Omroep Brabant zegt hij dat hij een kort geding gaat aanspannen tegen de bewoners die nu nog, illegaal, op zijn park verblijven. “Een kort geding om de mensen te verwijderen.”

Boete of niet?

Er hangt Gillis een boete van vijftigduizend euro per maand boven het hoofd. Elke maand dat er nog mensen op het park wonen, moet de vakantieparktycoon deze dwangsom betalen. En deze maandag is de eerste dag dat de gemeente de dwangsom kan innen. De gemeente Asten wil niet zeggen of ze maandag bewoning op het park heeft geconstateerd en of de dwangsom geïnd gaat worden.

“Over juridische procedures doen wij nooit mededelingen”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Peter Gillis laat desgevraagd weten dat hij nog niks van de gemeente heeft gehoord.

'Succes, Gillis'

Dat er nog mensen illegaal op het park wonen is geen geheim. “Wij hebben gisteren en vanmorgen nog een rondje gedaan en iedereen gesommeerd te vetrekken”, zegt Gillis. “We hebben vandaag ook opgeschreven wie er nog zitten.” En om deze bewoners nu alsnog weg te krijgen stapt hij dus naar de rechter.

Robert Heijkants is één van die bewoners. Hij staat Omroep Brabant telefonisch te woord, want hij durft namelijk niet meer naar de slagbomen bij de ingang van het park te komen. Bang als hij is om van het park gezet te worden. “Misschien dat het helpt om een woning te krijgen”, reageert hij nuchter op het nieuws van het kort geding. “Ik wens hem succes.”

Zorgen voor elkaar

Gillis zegt alles te hebben gedaan om de bewoners weg te krijgen. Sinds een week werken de slagbomen na vijf uur niet meer, dit weekend werd het gas, water en licht afgesloten en sinds vandaag staan er hekken bij de parkeerplaats. Ook werd er gedreigd met de politie, maar die komt niet tot frustratie van Gillis.

Enkele bewoners zijn zondag om gezondheidsredenen vetrokken. Dit nadat de nutsvoorzieningen werden afgesloten. “Maar ik blijf gewoon zitten”, zegt Robert. “Boodschappen worden wel geregeld. Iedereen zorgt voor elkaar hier.”

