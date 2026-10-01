Bolle Jos blijft vrij, maar inwoners Sierra Leone dreigen de dupe te worden
De Europese Unie wil Sierra Leone onder druk zetten om Bolle Jos uit te leveren door miljoenen euro's aan hulpgelden niet meer over te maken. Volgens ontwikkelingsorganisatie Cordaid raakt dat juist mensen die helemaal niets met de gezochte drugscrimineel uit Breda te maken hebben. "Je raakt niet de politieke elite, maar juist de lokale mensen."
De Europese Commissie stopt met het overmaken van begrotingssteun aan Sierra Leone, meldde minister Van Weel donderdag. Dit jaar zou het land nog 18 miljoen euro krijgen. Volgend jaar stond nog eens 22,5 miljoen euro gepland. Nederland heeft zich hardgemaakt voor het stopzetten van het geld, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos.
De drugscrimineel uit Breda is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan honderd jaar cel. Minister David van Weel van Justitie zei donderdag blij te zijn met de miljoenenstop. Volgens hem geeft Europa daarmee een duidelijk signaal af aan Sierra Leone.
Geld hard nodig
Maar bij Cordaid zijn er grote zorgen over de maatregel. De ontwikkelingsorganisatie is actief in Sierra Leone en zet zich daar onder meer in voor betere gezondheidszorg en voedselzekerheid.
Volgens woordvoerder Eva Berkman is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de miljoenenstop precies zullen zijn. Wel vreest ze dat het geld uiteindelijk op de verkeerde plek wordt weggehaald. "Dat is het hele vervelende", zegt Berkman. "Je raakt daar dus niet de politieke elite mee voor de uitlevering van Bolle Jos, maar juist die lokale mensen."
Volgens haar heeft Sierra Leone juist veel problemen waarbij geld hard nodig is. Zo is de levensverwachting er laag en zijn goede gezondheidszorg en voldoende voedsel niet voor iedereen vanzelfsprekend.
'Vertrouwen kapot'
Berkman vindt het daarom geen goed idee om ontwikkelingsgeld te gebruiken als drukmiddel voor de uitlevering van Bolle Jos. Volgens haar zet je daarmee de relatie met Sierra Leone onder druk: het geld komt alleen als het land doet wat Europa wil. "Daarmee maak je zoveel vertrouwen kapot en dat bouw je niet zomaar meer op."
Ze vraagt zich ook af waar de grens ligt als ontwikkelingsgeld vaker wordt gekoppeld aan politieke eisen. Volgens haar wordt het daardoor lastiger om een gelijkwaardige relatie met een land op te bouwen.
Tegelijkertijd begrijpt Berkman dat Europa kritisch is op geld dat rechtstreeks naar de regering van Sierra Leone gaat. Als Europa dat geld niet meer aan de regering wil geven, ziet ze daarom een andere mogelijkheid.
"Geef dat dan in ieder geval aan de organisaties die daar lokaal zijn, die je wel kan vertrouwen, of VN-organisaties", zegt Berkman. Zo kan het geld volgens haar alsnog terechtkomen bij de mensen voor wie het bedoeld is.
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In deze video zie je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: