Bolle Jos blijft vrij, maar inwoners Sierra Leone dreigen de dupe te worden

De Europese Unie wil Sierra Leone onder druk zetten om Bolle Jos uit te leveren door miljoenen euro's aan hulpgelden niet meer over te maken. Volgens ontwikkelingsorganisatie Cordaid raakt dat juist mensen die helemaal niets met de gezochte drugscrimineel uit Breda te maken hebben. "Je raakt niet de politieke elite, maar juist de lokale mensen."

De Europese Commissie stopt met het overmaken van begrotingssteun aan Sierra Leone, meldde minister Van Weel donderdag. Dit jaar zou het land nog 18 miljoen euro krijgen. Volgend jaar stond nog eens 22,5 miljoen euro gepland. Nederland heeft zich hardgemaakt voor het stopzetten van het geld, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos.

De drugscrimineel uit Breda is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan honderd jaar cel. Minister David van Weel van Justitie zei donderdag blij te zijn met de miljoenenstop. Volgens hem geeft Europa daarmee een duidelijk signaal af aan Sierra Leone.

Geld hard nodig

Maar bij Cordaid zijn er grote zorgen over de maatregel. De ontwikkelingsorganisatie is actief in Sierra Leone en zet zich daar onder meer in voor betere gezondheidszorg en voedselzekerheid.

Volgens woordvoerder Eva Berkman is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de miljoenenstop precies zullen zijn. Wel vreest ze dat het geld uiteindelijk op de verkeerde plek wordt weggehaald. "Dat is het hele vervelende", zegt Berkman. "Je raakt daar dus niet de politieke elite mee voor de uitlevering van Bolle Jos, maar juist die lokale mensen."