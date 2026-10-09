Minister na ophef: geen direct instortingsgevaar bij drie Brabantse bruggen
Het risico dat drie Brabantse bruggen zomaar instorten, is klein. Dat schrijft minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek van journalistiek platform Follow The Money (FTM) kwamen deze week het viaduct Cadettenkamp (A27 bij Breda), het spoorviaduct van de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutsebrug in Oosterhout naar voren als risicobruggen.
De drie Brabantse bruggen behoren tot een groep van zestien bruggen en viaducten in het land die mogelijk gevoelig zijn voor zogenoemde waterstofverbrossing. In de bruggen zijn staaldraden onder hoge spanning in het beton verwerkt, zogeheten voorspanstaal.
Door waterstofverbrossing, waarbij scheurtjes in het staal ontstaan, is er grote kans dat die staaldraden knappen waardoor een brug zonder waarschuwing kan instorten, schreef FTM eerder.
Het journalistiek platform onthulde deze week dat Rijkswaterstaat waarschuwingen van onderzoeksinstituut TNO niet volledig had opgevolgd. Zo zouden aanbevolen inspecties en onderzoeken niet overal of niet op tijd zijn uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek van Rijkswaterstaat was het instorten van de de Carolabrug in het Duitse Dresden in 2024.
Niet alles uitgevoerd
In zijn brief erkent Karremans dat niet alle aanbevelingen zijn uitgevoerd. "Dat sommige acties uit de aanbevelingen (nog) niet zijn uitgevoerd, houdt verband met de uitvoeringstijd van de maatregelen en met het feit dat in de loop van de tijd nieuwe inzichten zijn ontstaan", schrijft de minister deze week.
Volgens hem betekent dat niet dat de veiligheid van de bruggen in gevaar is gekomen. De situatie is volgens de minister 'niet één-op-één vergelijkbaar met die in Dresden'.
Rijkswaterstaat heeft de constructies de afgelopen jaren laten inspecteren. Ze heeft berekeningen laten uitvoeren en aanvullend materiaalonderzoek gedaan. "Op basis van de beschikbare informatie zijn er daarom geen aanwijzingen voor een acuut veiligheidsrisico", schrijft Karremans.
Onzekerheid blijft
Tegelijkertijd erkent de minister dat niet alle onderdelen van de bruggen kunnen worden onderzocht. Daardoor valt volgens hem niet volledig uit te sluiten dat er op plekken die nog niet zijn bekeken aantasting van het staal aanwezig is. "Het is dus mogelijk dat voorspanstaal is aangetast op plaatsen waar de constructie nog niet is onderzocht." Toch ziet Karremans ook daarin geen direct veiligheidsrisico en geen reden voor onmiddellijke maatregelen.
Maatregelen
Bij sommige andere bruggen in Nederland zijn inmiddels verkeersbeperkingen ingesteld of wordt extra materiaalonderzoek uitgevoerd. Voor de Brabantse viaducten Cadettenkamp, het spoorviaduct bij Geldrop en de Oosterhoutsebrug ziet Rijkswaterstaat daar op dit moment geen aanleiding voor.
De minister benadrukt dat de bruggen de komende jaren wél extra in de gaten worden gehouden door Rijkswaterstaat en dat nieuwe onderzoeksresultaten kunnen leiden tot aanvullende maatregelen als dat nodig is, zoals eerder al bij de Merwedebrug is gebeurd.
De Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem is sinds half juli dicht voor vrachtwagens en voertuigen zwaarder dan 3,5 ton omdat delen van de stalen boogconstructie minder sterk zijn dan verwacht. Onlangs is er een asfaltlaag vervangen, zodat de brug veilig gebruikt kan blijven worden tot de bouw van de nieuwe Merwedebrug klaar is.
Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.