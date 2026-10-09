Minister na ophef: geen direct instortingsgevaar bij drie Brabantse bruggen

Het risico dat drie Brabantse bruggen zomaar instorten, is klein. Dat schrijft minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek van journalistiek platform Follow The Money (FTM) kwamen deze week het viaduct Cadettenkamp (A27 bij Breda), het spoorviaduct van de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutsebrug in Oosterhout naar voren als risicobruggen.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De drie Brabantse bruggen behoren tot een groep van zestien bruggen en viaducten in het land die mogelijk gevoelig zijn voor zogenoemde waterstofverbrossing. In de bruggen zijn staaldraden onder hoge spanning in het beton verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Door waterstofverbrossing, waarbij scheurtjes in het staal ontstaan, is er grote kans dat die staaldraden knappen waardoor een brug zonder waarschuwing kan instorten, schreef FTM eerder. Het journalistiek platform onthulde deze week dat Rijkswaterstaat waarschuwingen van onderzoeksinstituut TNO niet volledig had opgevolgd. Zo zouden aanbevolen inspecties en onderzoeken niet overal of niet op tijd zijn uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek van Rijkswaterstaat was het instorten van de de Carolabrug in het Duitse Dresden in 2024. Niet alles uitgevoerd

In zijn brief erkent Karremans dat niet alle aanbevelingen zijn uitgevoerd. "Dat sommige acties uit de aanbevelingen (nog) niet zijn uitgevoerd, houdt verband met de uitvoeringstijd van de maatregelen en met het feit dat in de loop van de tijd nieuwe inzichten zijn ontstaan", schrijft de minister deze week.