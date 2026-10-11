LIVE | Marathon Eindhoven: creatieve fans • tienduizenden bezoekers in stad

12:52

Dirk uit Groningen spraken we eerder vandaag en is nu binnen. Hij is behoorlijk kapot na zijn marathon, maar wel superblij. “Ik heb de eerste helft een beetje te hard gelopen en bleef bij een snel groepje hangen. Door de wind wilde ik daar bij blijven. Het tweede deel heb ik daarom wat ingeleverd, maar ik was toch veel sneller dan gedacht. Ik wou 2.45 halen en dat is ruimschoots gelukt."

Trots laat hij z’n horloge zien waarop 2.43.29 prijkt. “Ik ga het samen met m’n gezin de rest van deze week vieren hier in de buurt op een vakantiepark. Het is herfstvakantie en we knopen er een week Brabant aan vast.”