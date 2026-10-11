Maron liep al alle straten van Eindhoven, maar het PSV-stadion ontbrak nog

Alle straten van Eindhoven had hij al hardlopend verkend, toch kon hardloper Maron Janssen zondag tijdens zijn eerste halve marathon nóg een nieuwe plek afvinken: het PSV-stadion. "Dit was een supermooie kans. Waarom niet?"

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Maron liep zondag de halve marathon van Eindhoven. Een stad die voor hem nauwelijks nog geheimen heeft, nadat hij eerder alle straten hardlopend afging. Maar door het stadion van PSV had hij nog nooit gelopen. "Ik had alle mooie straten van Eindhoven al gehad, maar het stadion nog niet. En dat kon nu wel", vertelt hij. Die kans liet hij niet liggen. Na de finish is hij enthousiast, al heeft de afstand er flink ingehakt. "Het was superleuk om te doen, maar wel heel zwaar." Een stad vol oranje lijnen

Maron verzamelt al langer straten tijdens zijn hardlooprondjes. Eerst liep hij door alle straten van Waalre. In hardloopapp Strava hield hij bij waar hij was geweest: iedere gelopen route leverde nieuwe oranje lijnen op de kaart op. Daarna volgde Eindhoven, waar hij tot zijn twaalfde woonde.

Zondag hoefde hij zijn route niet zelf uit te stippelen. Dit keer volgde hij het parcours van de halve marathon. Naast het stadion genoot 'ie ook van het Henri Dunantpark en Stratumseind. "Eindhoven is echt geweldig." Iedereen die meedoet aan de halve of kwart-marathon, kan een extra ronde van driehonderd meter door het PSV-stadion lopen. ASML doneert voor iedere deelnemer die dit doet vijf euro aan een lokaal goed doel. Door de gebouwen van ASML

Ook nu hij alle straten en het PSV-stadion heeft gehad, blijven er plekken over die hij graag op zijn hardloopschoenen zou ontdekken. Bedrijventerreinen bijvoorbeeld, en dan het liefst ook door de gebouwen heen. Bij ASML zou hij graag eens naar binnen lopen. Maar zo’n route zit er voorlopig niet in: volgens Maron blijven die panden hermetisch dicht. Voor zondag heeft hij in ieder geval weer een nieuwe ervaring op zak. Het stadion is afgevinkt en zijn eerste halve marathon zit erop. Met daarbij de ontdekking dat ook voor iemand die heel Eindhoven heeft doorkruist, zo’n afstand een uitdaging blijft. "Het was wel pittig." Bekijk hieronder hoe Maron Waalre 'inkleurde' op zijn Strava-kaart: