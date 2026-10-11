Blote voeten, biefstuk en Mario en Luigi: dit was de marathon Eindhoven

Na maandenlange trainingen was het voor veel hardlopers zondag tijd voor de hoogmis: hun deelname aan de kwart, halve of hele marathon van Eindhoven. Dat levert veel mooie, bijzondere en soms bizarre verhalen op. Hieronder lees je er een paar van.

Johnny (67) had vorig jaar een zwaar herseninfarct en werd in een vakantiepark gevonden door zijn buren. "Ik lag op de grond en kon niet meer opstaan. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik er nog ben."

Nu, een jaar later, rent hij de halve marathon binnen twee uur. "Ik had als doel om meer te trainen en gezonder te leven. Dankzij een personal trainer ging ik stapje voor stapje vooruit. Ik ben zo blij met deze halve marathon, ik heb de hele run genoten van het rennen en het geweldige publiek."

Jos verlangt naar een douche

Jos (54) liep voor de vierde keer de Eindhovense marathon op blote voeten. "Ik zag het ooit op internet en ik hou van uitdagingen. Mijn doel was hem te lopen in 4 uur en een kwartier en dat is gelukt."

Of het zijn laatste keer is, betwijfelt hij. "Vijf is wel een mooi getal. En dan uiteraard weer op blote voeten. Maar nu kan ik eerst een douche gebruiken."