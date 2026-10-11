Blote voeten, biefstuk en Mario en Luigi: dit was de marathon Eindhoven
Na maandenlange trainingen was het voor veel hardlopers zondag tijd voor de hoogmis: hun deelname aan de kwart, halve of hele marathon van Eindhoven. Dat levert veel mooie, bijzondere en soms bizarre verhalen op. Hieronder lees je er een paar van.
Johnny (67) had vorig jaar een zwaar herseninfarct en werd in een vakantiepark gevonden door zijn buren. "Ik lag op de grond en kon niet meer opstaan. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik er nog ben."
Nu, een jaar later, rent hij de halve marathon binnen twee uur. "Ik had als doel om meer te trainen en gezonder te leven. Dankzij een personal trainer ging ik stapje voor stapje vooruit. Ik ben zo blij met deze halve marathon, ik heb de hele run genoten van het rennen en het geweldige publiek."
Jos verlangt naar een douche
Jos (54) liep voor de vierde keer de Eindhovense marathon op blote voeten. "Ik zag het ooit op internet en ik hou van uitdagingen. Mijn doel was hem te lopen in 4 uur en een kwartier en dat is gelukt."
Of het zijn laatste keer is, betwijfelt hij. "Vijf is wel een mooi getal. En dan uiteraard weer op blote voeten. Maar nu kan ik eerst een douche gebruiken."
Laat die biefstukken maar komen
Samen biefstuk eten. Dat was de afspraak als ze samen de halve marathon zouden lopen. Mart de Jong en Erik Ratelband zijn erin geslaagd. "Het was fantastisch, er stonden zoveel mensen langs de kant", zegt Mart die naar dagopvang Ons Hagje in Haghorst gaat.
Zijn begeleider Erik vindt het een geweldige prestatie van Mart. "Halverwege ging het even wat moeilijker, er stonden toen weinig mensen langs de kant. Toen het drukker werd, zag ik de motivatie weer helemaal terugkeren."
Voor Dana was de halve marathon haar moment om de vrijheid te vieren. Na een giftige relatie van 15 jaar is ze sinds een paar maanden gescheiden. Die vrijheid vierde ze door als magische fee mee te lopen.
Rennen voor het goede doel
Lana verloor haar bonusmoeder aan kanker en rende mee om geld op te halen voor KWF. "Het is zo rot wat zo’n ziekte kan doen." Ze waren al aan het trainen toen Kristel overleed. Ze deed samen met Lia mee. Zij rent mee voor haar overleden goede vriend Mark. "Hij had nog jonge kinderen. Het is heel zwaar dit, maar ook mooi en het laatste wat we konden doen."
Anne Quirijnen uit Etten-Leur rende ook mee om geld op te halen. Voor onderzoek naar de zeldzame aandoening van haar zoon. De achtjarige Joris heeft een aandoening waardoor hij vooral ’s nachts vergeet te ademen.
Ze rende mee met het beademingsapparaat van haar zoon op haar rug en zijn masker op haar hoofd. “Dit is hoe strijden voor je kind eruitziet.” Ze heeft al zo’n 10.000 euro opgehaald met de actie, maar de teller loopt nog.
Dirk kwam vanuit Groningen naar Eindhoven om mee te rennen. Waar hij een paar jaar geleden nog met bier en sigaretten op de bank zat, koos ‘ie er daarna voor om flink te gaan sporten. Met succes, want Dirk haalde een topprestatie. Na 2 uur, 43 minuten en 29 seconden kwam 'ie over de streep. “Dit is veel sneller dan gedacht", vertelt Dirk trots. "Ik ga het samen met m’n gezin vieren."
En als je nu geen heel bijzonder verhaalt hebt, dan kun je natuurlijk ook gewoon zorgen dat er een andere manier is om op te vallen. Loodgieterspak aan en gaan. Als Luigi en Mario door de Eindhovense straten.
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