Oud-Jumbobaas Frits van Eerd krijgt deels gelijk: hof wil meer onderzoek

Oud-Jumbobaas Frits van Eerd krijgt op meerdere punten zijn zin in het hoger beroep tegen zijn veroordeling. Het gerechtshof heeft woensdag bepaald dat extra stukken aan het dossier moeten worden toegevoegd en dat meerdere getuigen worden gehoord.

Van Eerd werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Volgens de rechtbank ontving hij jarenlang geld, goederen en diensten van medeverdachten, terwijl daar zakelijke tegenprestaties tegenover stonden.

De voormalig Jumbo-topman ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Volgens hem en zijn advocaten gaat het niet om omkoping, maar om relaties en onderlinge gunsten tussen bekenden. Ook betwisten zij dat sprake is van witwassen. Van Eerd ging daarom direct in hoger beroep tegen de veroordeling.

Verdediging wilde extra onderzoek

Tijdens een regiezitting vorige maand zette de verdediging vraagtekens bij het strafdossier. De advocaten stelden dat belangrijke stukken ontbreken en vroegen het hof om aanvullend onderzoek.

Volgens hen zijn niet alle documenten die tijdens het onderzoek zijn verzameld opgenomen in het dossier. Ook wilden zij dat meer getuigen worden gehoord en dat nader wordt gekeken naar de herkomst van bepaalde informatie in het onderzoek.

Hof gaat deels mee

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nu een deel van die verzoeken toegewezen. Het Openbaar Ministerie moet binnen drie maanden extra stukken aan het dossier toevoegen.