Oud-Jumbobaas Frits van Eerd krijgt deels gelijk: hof wil meer onderzoek
Oud-Jumbobaas Frits van Eerd krijgt op meerdere punten zijn zin in het hoger beroep tegen zijn veroordeling. Het gerechtshof heeft woensdag bepaald dat extra stukken aan het dossier moeten worden toegevoegd en dat meerdere getuigen worden gehoord.
Van Eerd werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Volgens de rechtbank ontving hij jarenlang geld, goederen en diensten van medeverdachten, terwijl daar zakelijke tegenprestaties tegenover stonden.
De voormalig Jumbo-topman ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Volgens hem en zijn advocaten gaat het niet om omkoping, maar om relaties en onderlinge gunsten tussen bekenden. Ook betwisten zij dat sprake is van witwassen. Van Eerd ging daarom direct in hoger beroep tegen de veroordeling.
Verdediging wilde extra onderzoek
Tijdens een regiezitting vorige maand zette de verdediging vraagtekens bij het strafdossier. De advocaten stelden dat belangrijke stukken ontbreken en vroegen het hof om aanvullend onderzoek.
Volgens hen zijn niet alle documenten die tijdens het onderzoek zijn verzameld opgenomen in het dossier. Ook wilden zij dat meer getuigen worden gehoord en dat nader wordt gekeken naar de herkomst van bepaalde informatie in het onderzoek.
Hof gaat deels mee
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nu een deel van die verzoeken toegewezen. Het Openbaar Ministerie moet binnen drie maanden extra stukken aan het dossier toevoegen.
Ook moeten drie getuigen worden gehoord. Over een vierde getuige heeft het hof nog geen definitieve beslissing genomen. Eerst moet daarover aanvullende informatie worden verstrekt.
Daarnaast heeft het hof zelf bepaald dat autohandelaar E., die wordt gezien als de hoofdverdachte in het onderzoek 'Hille', als getuige wordt gehoord in de zaken tegen Van Eerd en medeverdachte H.
Ook onderzoek in andere zaken
Niet alleen in de zaak van Van Eerd komt aanvullend onderzoek. Ook in de zaken tegen hoofdverdachte E. en medeverdachte H. moeten stukken aan het dossier worden toegevoegd en getuigen worden gehoord.
Het gaat daarbij om getuigen die ook een rol spelen in de zaak tegen de oud-Jumbo-topman. Wanneer het hoger beroep inhoudelijk verdergaat, is nog niet bekend.
Boete voor hypotheekbemiddelaar
Het hof deed woensdag wel direct einduitspraak in de zaak tegen medeverdachte T., een hypotheekbemiddelaar. Hij is wegens valsheid in geschrifte veroordeeld tot een boete van 5.000 euro.
De rechtbank had hem eerder een taakstraf van zestig uur opgelegd, waarvan een deel voorwaardelijk.
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