Carnavalsoptocht Moesland lijkt gered door financiële steun: 'Heel blij'

Het carnaval in Schaijk krijgt een flinke financiële steun in de rug. Door de bijdrage van 30.000 euro van de Rabobank kan Stichting Carnaval de Moeslanden verder met de bouw van een loods voor carnavalswagens op de oude gemeentewerf. "Hiermee kunnen we de komende jaren flink investeren in verbinding en kunnen we ons carnaval doorgeven aan volgende generaties", zegt voorzitter Jeroen van Zuijlen.

Eerder dit jaar luidde de carnavalsstichting de noodklok . Eén van de bouwplekken, waar ongeveer een derde van alle praalwagens wordt gebouwd, gaat plat. De plannen om een nieuwe te bouwen zijn er wel, maar de kosten bleken erg hoog. Hierdoor dreigen de clubjes op straat te belanden.

In de maanden die volgden kwam er een crowdfundactie , financiële hulp als het goede nieuws dat de oude bouwlocatie tóch nog een jaar langer bleef staan . Toch waren de problemen daar nog niet mee opgelost. "Dit geld is een belangrijke impuls om carnaval en vooral de optocht in Schaijk in stand te houden", zegt van Zuijlen.

Een derde van het bedrag gaat naar activiteiten die moeten bijdragen aan de hechte carnavalsgemeenschap in de Moeslanden, zoals Schaijk heet met carnaval. De rest van het geld is voor de Moes Academy, onderdeel van de bouwloods. "De toekomstige praalwagenbouwlocatie moet een leer- en ontmoetingsplek worden waar jongeren technische vaardigheden en creativiteit ontwikkelen, leren samenwerken, organiseren en verantwoordelijkheid nemen."

Dankzij deze financiële steun in de rug kunnen dit soort plannen nu in beweging worden gebracht. "We gaan nu eerst met de vergunningen aan de slag. Dan hopen we dat we in het voorjaar de grond bouwrijp kunnen maken, zodat er hopelijk ruim voor het carnaval in 2028 in de nieuwe bouwhal gewerkt kan worden."

Nog niet al het geld voor de bouwloods is binnen, maar voor de belangrijkste dingen is nu budget. Er zullen nog wat acties komen om te zorgen dat de laatste stukjes van de financiële puzzel kunnen worden gelegd. "We bouwen daarmee niet alleen aan carnaval van volgend jaar, maar aan het Moesland van de volgende generatie."