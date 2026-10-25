Kunstwerk van honderden broodclipjes voor Kitty’s overleden vader is af

Het kunstwerk van broodclipjes van Kitty van Gils is af. De kunstenares uit Hilvarenbeek werkte er maandenlang aan, met honderden clipjes die mensen haar brachten en opstuurden. Het is een eerbetoon aan haar overleden vader Noud.

Dat kwam niet alleen door de clipjes zelf, maar ook door de houdbaarheidsdatum die erop staat. “Dat heeft het leven ook”, zei Kitty tegen Omroep Tilburg . “Ons pap heeft altijd gezegd: ‘Als het je tijd is, dan ga je. We staan allemaal in de rij.’” Haar vader overleed in de zomer van 2023 op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Kitty’s vader werkte bij een bakker. “Sund om weg te gooien”, zei Noud altijd over de clipjes op de broodzakken. Sund is Brabants voor zonde. Uit gewoonte belandden ze in de bestekla. Daar moet ik iets mee, dacht Kitty.

Clipjes uit het hele land

In januari deed ze een oproep om broodclipjes langs te brengen. “Ik had niet durven dromen wat er toen gebeurde”, schrijft de kunstenares zondag op Instagram. Meerdere nieuwsmedia deelden haar oproep, ook Omroep Brabant. Zo stroomden in een mum van tijd honderden clipjes binnen.

Mensen uit de buurt kwamen ze persoonlijk brengen, maar ook mensen uit andere delen van het land stuurden ze op. “Heel vaak met hartverwarmende boodschappen en kaartjes erbij”, schrijft Kitty.

Teken van oneindigheid

Ze ging ermee aan de slag en nu is het kunstwerk af. Het is een infinityteken geworden, het teken voor oneindigheid. Met dat teken en een klok wil Kitty de chronostijd uitbeelden: de meetbare tijd.

Ook de kairostijd komt in het kunstwerk terug. Dat is geen tijd in minuten, maar tijd die je beleeft.

Gratis te zien

Het kunstwerk is te zien tijdens het kunstevenement Kunstscene in Tilburg, op 7 en 8 november van elf uur ‘s ochtends tot vijf uur ‘s middags. Kitty’s kunst staat in haar atelier bij Ateliers Oost 8. Iedereen kan gratis langskomen.