PSV laat koploper Feyenoord ontsnappen: 'Wij verdienden te winnen'

PSV verdiende een overwinning tegen Feyenoord. Dat is de conclusie die Guus Til en Peter Bosz trekken na de wedstrijd tegen de Rotterdammers. PSV kwam in het duel op voorsprong en had volgens de coach vaker moeten scoren. Uiteindelijk maakte Feyenoord in de tweede helft 1-1 en blijft PSV op gepaste achterstand.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In de eerste helft was PSV heer en meester in het eigen Philips Stadion, zag Bosz. "Ik vond ons echt heel goed. We kwamen ook voor, maar dat vond ik een magere afspiegeling."



De thuisploeg miste namelijk een hoop kansen. Guus Til wist het net wel te vinden en kan op complimenten van zijn coach rekenen. “Wat een fantastische goal. Ik vond de pass van Lutsharel Geertruida geweldig en Til maakt hem prachtig af vanuit de lucht." Toch baalde Til bij de persconferentie na de wedstrijd. “Er waren een hoop gemiste kansen vandaag." PSV scoorde slechts vijf keer in de laatste vijf wedstrijden. “We mogen meer scoren, het is niet dat we geen kansen krijgen. Daar maak ik me geen zorgen over."

"Als er iemand aanspraak had gemaakt op de winst, zijn wij dat geweest."

Toch voelt het gelijkspel voor PSV als een verlies zo is op te maken tijdens de persconferentie. “Als je alles bij elkaar optelt denk ik dat wij het verdienden om te winnen", vindt Til.

De 62-jarige coach deelt die mening. "We hebben goed gevoetbald, weliswaar niet met het gewenste resultaat, maar als er iemand aanspraak had gemaakt op de winst, zijn wij dat geweest." Volgens Bosz speelde de Eindhovenaren een sterke eerste helft, net als tegen Porto, nu krap een vier dagen geleden. “Dat geeft ons wel vertrouwen richting de toekomst. Nu de tweede helft nog." Daarin besloot Bosz slechts drie keer te wisselen. “Je bent op een gegeven moment ook bang dat als er wissels plaatsvinden, het ritme weg is. Daar was ik in deze wedstrijd nog wel even bang voor."

"Ik denk dat de ploeg die het meest stabiel is, kampioen wordt."