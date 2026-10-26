Panteraanval Beekse Bergen: toestand verzorgster 'nog steeds precair'
De situatie van de dierenverzorgster van de Beekse Bergen die zaterdag zwaargewond raakte bij een panteraanval is "nog steeds precair". Dat laat het safaripark maandagmiddag weten.
De vrouw werd zaterdagochtend zwaargewond gevonden in het binnenverblijf van de mannetjespanters, ze raakte gewond aan haar hoofd en nek. De verzorgster begon op haar zeventiende in het dierenpark. Ze werkt inmiddels met tussenposes al bijna veertig jaar met dieren in het park en heeft dus veel ervaring.
De verzorgster is zaterdag bij aankomst in het ziekenhuis meteen geopereerd. Die operatie verliep volgens een woordvoerder van het park naar behoren, maar haar toestand bleef desondanks "zorgelijk".
De vrouw kwam de nacht door, maar werd zondag in slaap gehouden en was niet aanspreekbaar. Een woordvoerder van het park liet zondag weten dat de kans op herstel erg klein is. Maandag aan het einde van de middag laat de woordvoerder weten dat de situatie van de vrouw nog steeds precair is.
Nog veel onduidelijk
Hoe het mis kon gaan, is nog niet duidelijk. Het is ook niet bekend hoe de verzorgster en de panter tegelijkertijd in hetzelfde verblijf konden zijn. Normaal gesproken zijn medewerkers nooit in dezelfde ruimte als de dieren. Na de aanval wist de vrouw zelf via een portofoon haar collega's te alarmeren.
De panters zaten door de storm in het binnenverblijf in plaats van buiten. Dat was genoteerd en die informatie was overgedragen, maar het is onduidelijk of de aangevallen verzorgster dat wist. In het verblijf hangen geen camera's.
Zowel het park als de Nederlandse Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de aanval. Na het incident verandert er niets aan de verzorging van de panters. De dieren verblijven buiten en worden zoals gewoonlijk verzorgd. De dieren hebben "in principe natuurlijk gedrag laten zien", zei een woordvoerder van het park eerder tegen Omroep Brabant. "Het zijn en blijven roofdieren."
Impact
De panteraanval heeft een grote impact op de medewerkers van de Beekse Bergen. "We zijn vanzelfsprekend enorm verdrietig door dit nieuws en doen er alles aan om haar familie, collega's en andere naasten zo veel mogelijk tot steun te zijn en waar nodig extra begeleiding te bieden", liet het park eerder weten.
Lees hier alle verhalen over de panteraanval in de Beekse Bergen.