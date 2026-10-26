Toestand verzorgster Beekse Bergen 'nog steeds precair' na panteraanval

De situatie van de dierenverzorgster van de Beekse Bergen die zaterdag zwaargewond raakte bij een panteraanval is "nog steeds precair". Dat laat het safaripark maandagmiddag weten.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De vrouw werd zaterdagochtend zwaargewond gevonden in het binnenverblijf van de mannetjespanters, ze raakte gewond aan haar hoofd en nek. De verzorgster begon op haar zeventiende in het dierenpark. Ze werkt inmiddels met tussenposes al bijna veertig jaar met dieren in het park en heeft dus veel ervaring. De verzorgster is zaterdag bij aankomst in het ziekenhuis meteen geopereerd. Die operatie verliep volgens een woordvoerder van het park naar behoren, maar haar toestand bleef desondanks "zorgelijk". De vrouw kwam de nacht door, maar werd zondag in slaap gehouden en was niet aanspreekbaar. Een woordvoerder van het park liet zondag weten dat de kans op herstel erg klein is. Maandag aan het einde van de middag laat de woordvoerder weten dat de situatie van de vrouw nog steeds precair is.