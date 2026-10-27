Coen K. stampte Jessica (38) dood, twaalf jaar cel en tbs met dwang geëist
Jessica Brants (38) uit Vlijmen werd vorig jaar gedood door haar vriend Coen K. (36). Net als gisteren stond hij vandaag voor de rechter in Den Bosch. Omroep Brabant volgde de zaak op de voet met dit liveblog. Hieronder lees je wat er op dag 2 gebeurde in de rechtszaal.
Liveblog
De zaak in het kort
- Coen K. (36) uit Uden staat voor de rechtbank in Den Bosch om zich te verantwoorden voor de dood van zijn vriendin Jessica Brants (38) uit Vlijmen.
- Zij kwam op 17 juli vorig jaar om het leven toen Coen K. compleet zijn zelfbeheersing verloor en dodelijke trappen uitdeelde in haar huis aan de Parklaan in Vlijmen.
- Het driejarige dochtertje van Jessica was erbij.
- Dinsdag is dag twee van het proces met de strafeis van justitie en het pleidooi van de advocaat. Lees hier het blog van gisteren.
Dit liveblog stopt
Dit is ook het einde van dit liveblog. Later vandaag verschijnt nog een artikel over deze rechtzaak.
Einde van de zaak
En hiermee is de behandeling van de zaak afgelopen. De rechtbank gaat nadenken over het vonnis en daar nemen ze wat langer de tijd voor. De uitspraak is op vrijdag 20 november om 13.00 uur.
Geen excuus
De fouten die ik heb gemaakt zijn onvergeeflijk. Ik heb er dagelijks verdriet van en heb dit nooit gewild. Ik heb er veel over nagedacht. Ik kampte met flinke verslavingen. Dit is geen excuus, maar wel harde realiteit. Ik kan dit niet alleen oplossen en heb professionele hulp nodig. Ik wil de wortel van deze verslavingen aanpakken. Wilt u dit meewegen in uw oordeel, vraagt Coen.
Laatste woord
Coen mag als laatste iets zeggen. Hij leest een brief voor. Hij begint met diepe spijt over wat er is gebeurd. Ik heb veel mensen veel pijn en leed aangedaan, zegt hij snikkend.
Laatste reactie
Nu mag de advocaat weer reageren op de officier van justitie. En dat is ook de laatste mogelijkheid. Hij benadrukt weer dat er geweld was, met dodelijk gevolg. Niet bewezen kan worden, vindt hij, in welke positie Jessica lag of stond.
Stevig gestampt
Nu mag de officier van justitie reageren op de advocaat. Zij stelt dat het niet anders kan zijn dan dat Jessica op de grond lag en Coen op haar hoofd stampte. Jessica heeft zich tevergeefs proberen af te weren. Coen kan niet onbehandeld terug de maatschappij in, vindt ze. Tbs met voorwaarden is geen optie, omdat de celstraf dan maximaal vijf jaar is. Dat doet, volgens haar, geen recht aan wat Coen heeft gedaan. Zij verwijt hem opnieuw dat hij zijn stoornissen heeft aangejaagd door alcohol en medicijnen. En Coen wist dat alcohol dat met hem deed, maar ging toch in de fout.
Familieadvocaat reageert
Mr. Tim Bueters is de advocaat van de familie van Jessica. Hij komt naar voren voor een reactie op het pleidooi van de advocaat van Coen. Hij stelt het simpel: Coen heeft Jessica gedood en daar zijn kosten uit voortgekomen, zo'n vier ton in totaal.
Vragen over kosten
De zaak gaat weer verder. De advocaat is toegekomen aan alle kosten die worden geëist. Hij vindt dat er veel te veel wordt gevraagd en gaat allerlei kosten, zoals die van de begrafenis, een voor een af. Ook vindt hij bijvoorbeeld dat de shockschade die de ouder claimen moet worden afgewezen, omdat hun trauma niet medisch is onderbouwd. Alles komt aan bod, tot aan de reiskosten van opa en oma aan toe.
Even plassen
De advocaat is lang aan het woord en de voorzitter vindt het tijd voor tien minuten pauze. Coen moet ook nodig naar het toilet zegt hij en hij rent de deur uit naar het cellencomplex.
In de gaten houden
De advocaat pleit voor een zogenoemde 'gvm' naast tbs met voorwaarden. Dat is een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel, die na de celstraf en tbs ingaat en komt erop neer dat Coen nog lang in de gaten zal worden gehouden. Indien nodig kan hij bijvoorbeeld opnieuw worden opgenomen in een kliniek.
Minder cel
Door tbs met voorwaarden kan niet meer dan vijf jaar cel worden opgelegd. De advocaat vindt dat alleen maar goed, omdat de behandeling dan veel sneller kan beginnen. Hij hekelt de steeds langere straffen die tegenwoordig naast tbs met dwang worden opgelegd.
Minder straf
De advocaat vindt Coen sterk verminderd toerekeningsvatbaar en daarom moet hij minder straf krijgen dan justitie eist. Ook vindt hij dat de rechtbank de deskundigen moet volgen en tbs met voorwaarden moet opleggen en niet tbs met dwang.
Te breed
Iemand kan volledig of niet toerekeningsvatbaar zijn. En onder de derde mogelijkheid valt Coen volgens deskundigen: niet volledig toerekeningsvataar. De advocaat vindt deze middencategorie erg breed, te breed dus. Vroeger waren er vijf mogelijkheden en de advocaat pleit ervoor om Coens toerekenbaarheid beter in te schalen. Vroeger was bijvoorbeeld 'sterk verminderd toerekeningsvatbaar' een mogelijkheid. Nu is dat te onduidelijk, vindt de advocaat.
Wel verantwoordelijk
Deskundigen vinden Coen wel verantwoordelijk voor het innemen van drank en drugs. Dat verergerde zijn toestand, menen zij. En dat is ook wat justitie Coen kwalijk neemt: al die drank en drugs maakten zijn stoornissen erger en daar is hij wel verantwoordelijk voor te houden.
Toerekeningsvatbaar
De advocaat vindt Coen flink verminderd ontoerekeningsvatbaar. Conclusie is dat Coen niet kon handelen volgens zijn eigen wil, meent de advocaat. Er klapte iets in hem en toen gebeurde er van alles "buiten zijn vermogen".
Stoornissen
Een voor een gaat de advocaat alle kanten van de zaak af. Nu gaat het over de stoornissen bij Coen. Deskundigen zien persoonlijkheidsstoornissen als add, borderline en aanpassingsstoornis, die invloed hadden op die avond. Coen kan niet goed omgaan met dreigende verlating. Hij is ook impulsief en grenzeloos. Hij vluchtte in middelengebruik. En die verslavingen maakten de stoornissen alleen maar erger. De ruzie liep uiteindelijk zo hoog op dat Coen de controle verloor en Jessica doodde.
Impulsdoorbraak
Deskundigen zien controleverlies bij Coen en een impulsdoorbraak, ofwel kortsluiting, zo geeft de advocaat aan. Hij had de slaapmedicatie die hij normaal neemt, niet genomen. Volopzet op de dood vindt de advocaat niet bewezen. Dat wil zeggen dat Coen Jessica wel heeft gedood, maar dat niet bewust heeft gedaan met de intentie haar te doden.
Opzet of niet?
Coen had nooit de intentie om Jessica te doden, voert de advocaat aan. De ruzie ging over en weer en hij was flink onder invloed. Coen heeft haar pijnprikkels gegeven om te kijken hoe het met haar was en belde zelf 112 en deed open voor de politie.
Technisch
De advocaat maakt het erg technisch. Hij bespreekt nu of het onderzoek naar de bloedsporen logisch was.
Opvallend
De advocaat haalt voor hem opvallende zaken uit het dossier die mogelijk in het voordeel van Coen kunnen zijn. 21 letsels werden vergeleken met de schoenen van Coen. Volgens de advocaat is niet goed onderzocht in welke positie Jessica lag en of ze wel of niet bij bewustzijn was.
Staand schoppen
Coen luistert aandachtig naar zijn advocaat. Die legt vooral uit dat het bewijs van justitie niet klopt. Coen zou ook Jessica kunnen hebben geschopt terwijl ze stond. Zij was maar 1.67 meter. De advocaat geeft wel toe dat het geweld leidde tot de dood van Jessica.
Nooit gewild
De advocaat geeft toe dat het om doodslag gaat. Maar hij bestrijdt dat Coen Jessica in weerloze positie doodstampte. Dat kunt u niet bewijzen, zegt hij. Het is misschien wel gebeurd, maar u kunt het niet bewijzen. Hij heeft haar dood nooit gewild ondanks zijn waas van drank en benzo’s, legt Nillesen uit.
Mensen verlaten de zaal
Verschillende nabestaanden verlaten de zaal. Zoals vaker in de rechtbank gebeurt willen zij niet de kant van de verdachte horen.
Advocaat aan het woord
Mr. Mark Nillesen is de advocaat van Coen K. Hij staat op om te vertellen hoe de verdediging tegen de zaak aankijkt.
Twaalf jaar
Naast tbs met dwang vindt de officier een lange celstraf passend. Zij eist een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwang dus. En daarmee is de officier klaar met haar requisitoir.
Helemaal fout
Eerder op de avond lukte het Coen nog om weg te gaan. Maar later ging het toch helemaal fout. Met grof geweld doodde hij Jessica in haar eigen huis. Haar kinderen hebben er een trauma van. Hun moeder is om het leven gebracht door haar partner.
Behandeling nodig
Dit mag nooit meer gebeuren, vindt de officier. En daarom is een zware behandeling nodig.
Tbs met dwang geëist
Coen was in een eerdere relatie ook al gewelddadig. En als hij alcohol en drugs blijft gebruiken, dan verandert dat niet. Daarom is een behandeling noodzakelijk, vindt de officier. En tbs met voorwaarden, zoals geadviseerd, vindt de officier niet genoeg. Dat moet tbs met dwang worden. Dan kan ze ook een hogere celstraf eisen. Bij tbs met voorwaarden is dat maximaal vijf jaar.
Samenvatting
Veel van wat de officier nu vertelt kwam gisteren ook al aan de orde. Zij vat het vandaag nog eens samen.
Tbs met voorwaarden
De officier vindt dat Coen door alle instabiele factoren tot zijn daad is gekomen. Hij rommelde zelf met medicijnen. Deskundigen adviseren tbs met voorwaarden. Maar hij is deels wél verantwoordelijk vindt de officier omdat hij bewust drank en drugs nam. En hij wist dat hij daardoor een gevaarlijk persoon kon worden.
Verslaafd
Coen dronk dagelijks zes tot twaalf blikken bier. Daarnaast kocht hij zelf zware medicijnen als oxazepam op internet en slikte daar flinke hoeveelheden van. Deskundigen vinden hem niet volledig toerekeningsvatbaar. Zij zien stoornissen bij Coen zoals borderline en add. Hij is erg gevoelig voor spanningen in de sociale sfeer, met name als hij verlaten dreigt te worden.
Vier ton geëist
De nabestaanden hoopten dat Coen alles zou uitleggen. Maar die uitleg is niet gekomen. In totaal eisen de nabestaanden zo'n vier ton aan schadevergoeding en dat vindt de officier alleszins redelijk gezien alle leed die Coen hen heeft toegebracht.
Lief en zacht
Het profiel van zijn schoen werd op het hoofd van Jessica gevonden. Dit geweld is nauwelijks te bevatten, vindt de officier. Nabestaanden omschrijven haar als 'lief en zacht'. Ze werkte met dementerenden.
Jessica werd doodgestampt
De linkerschoen van Coen zat helemaal onder het bloed. Jessica lag tussen de kledingkast en de schoenenkast en kon geen kant op. Coen zou met een hand een kast vast hebben gepakt om kracht te kunnen zetten. Kort gezegd: zo heeft hij haar doodgestampt, zegt de officier. En dus aanvaardde hij de kans dat Jessica zou overlijden, zo oordeelt ze. Zijn ontkenning is ongeloofwaardig.
Letsel door schoen
Het meeste letsel bij Jessica is op haar hoofd en hals. Er zijn 21 plekken gevonden, waarvan 16 op hoofd en hals. De meeste verwondingen zijn ontstaan toen Jessica lag, zo blijkt. Coen droeg Nike sportschoenen en op zeven plekken werd het profiel van die schoen op Jessica gevonden. Maar waarschijnlijk is dat op veel meer plekken.
Niet herinneren
Coen kan zich niet alles herinneren, zegt hij, maar dat vindt de officier wel makkelijk. Hij was tegen tienen weer thuis en belde een half uur later zelf 112. UIt onderzoek blijkt dat Coen veel meer geweld heeft gebruikt dan hij zich herinnert.
Geschreeuw
Coen ontkent dat hij Jessica op haar hoofd heeft geschopt toen zij op de grond lag. De buurvrouw hoorde dat er werd gevochten. Er werd geschreeuwd. De ruzie verplaatste zich naar boven en ze hoorde harde bonken. Ineens werd het stil.
Sigaretten halen
Rond 21 uur ging Coen na een eerdere ruzie even weg om sigaretten te halen. Maar daarna ging de ruzie weer verder. Coen krijgt kortsluiting en schopt Jessica in de slaapkamer onderuit en stampt op haar hoofd. Coen ziet bloed en belt 112. Hij denkt dat Jessica ergens tegenaan is gevallen. Hij kreeg kortsluiting toen Jessica hem toeschreeuwde.
Veel vragen, weinig antwoorden
De familie heeft veel vragen over waarom Coen dit heeft gedaan. Maar Coen geeft niet veel antwoorden en dus moet het onderzoek van de politie uitsluitsel geven.
Drie keer te veel alcohol
Coen zegt tegen de politie: ik heb haar niet geslagen, maar geschopt. Coen had bijna drie keer te veel alcohol in zijn bloed. In het ziekenhuis in Tilburg overlijdt Jessica ondertussen om 00.59 uur.
Aanhouding Coen
Rond half elf op 17 juli komt de politie aan op de Parklaan in Vlijmen. Coen had zelf 112 gebeld. Ze gaat dood, zei hij. Agenten vinden Jessica buiten bewustzijn in een plas bloed op haar slaapkamer. De toen 3-jarige dochter van Jessica ligt met haar ogen open in haar bedje. Coen wordt aangehouden.
Verklaring dochtertje
Coen stond bovenop mama, zei de driejarige dochter, vertelt de officier als eerste. De dochters van Jessica (nu 4 en 14) moeten zonder hun moeder opgroeien. De twee zijn halfzusjes en groeien nu apart van elkaar op, in een ander huis. De oudste bij haar vader, de jongste in een pleeggezin.
Zaak begint
Met enige vertraging is de tweede dag van de zaak tegen Coen K. begonnen. De officier van justitie begint aan haar requisitoir en zal uitleggen tot welke strafeis zij komt.
Coen is binnen
Net als gisteren is Coen K. (36) uit Uden als eerste de rechtszaal binnengebracht. Hij oogt heel rustig en wat gelaten. Pas als Coen zit, mogen de nabestaanden en andere belangstellenden naar binnen. De zaak is vandaag in een veel kleinere zaal en de politie wil niet dat er onrust ontstaat. Twee agenten staan tussen Coen en de zaal.
Terug naar gisteren
Dag 1 van het proces tegen Coen K. was een heftige dag. Er werd uitgebreid gesproken over wat er is gebeurd op 17 juli en wat daaraan vooraf ging. Lees hier over het indrukwekkende spreekrecht van de oudste dochter en hun onstuimige relatie.