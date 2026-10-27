Coen K. stampte Jessica (38) dood, twaalf jaar cel en tbs met dwang geëist

11:22

Nu mag de officier van justitie reageren op de advocaat. Zij stelt dat het niet anders kan zijn dan dat Jessica op de grond lag en Coen op haar hoofd stampte. Jessica heeft zich tevergeefs proberen af te weren. Coen kan niet onbehandeld terug de maatschappij in, vindt ze. Tbs met voorwaarden is geen optie, omdat de celstraf dan maximaal vijf jaar is. Dat doet, volgens haar, geen recht aan wat Coen heeft gedaan. Zij verwijt hem opnieuw dat hij zijn stoornissen heeft aangejaagd door alcohol en medicijnen. En Coen wist dat alcohol dat met hem deed, maar ging toch in de fout.