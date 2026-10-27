LIVE | Coen stampte Jessica dood, twaalf jaar cel en tbs met dwang geëist

09:49

Coen was in een eerdere relatie ook al gewelddadig. En als hij alcohol en drugs blijft gebruiken, dan verandert dat niet. Daarom is een behandeling noodzakelijk, vindt de officier. En tbs met voorwaarden, zoals geadviseerd, vindt de officier niet genoeg. Dat moet tbs met dwang worden. Dan kan ze ook een hogere celstraf eisen. Bij tbs met voorwaarden is dat maximaal vijf jaar.