'Coen stond bovenop mama', cel en tbs geëist tegen 'beestachtige' Coen K.

Wat is er op donderdagavond 17 juli 2025 precies gebeurd in het huis van Jessica in Vlijmen? Het OM en de rechtbank in Den Bosch probeerden deze vraag de afgelopen dagen te beantwoorden tijdens het proces rond Coen K. Alles wijst erop dat de toenmalige vriend van Jessica haar die avond heeft ‘doodgestampt’, stelt het OM.

Eva de Schipper Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Een zorgzame, lieve vrouw met een hart van goud", zo wordt de 38-jarige Jessica omschreven door haar beste vriendin Sabrina. "Haar kinderen waren haar alles. Voor haar ouders was ze hun wereld, net als voor haar kinderen." De 38-jarige Jessica werd op 17 juli vorig jaar zwaargewond aangetroffen in de slaapkamer van haar huis in Vlijmen. Haar toenmalige vriend Coen K. werd aangehouden en zei: “Ik heb het gedaan.” Een paar uur later overleed Jessica in het ziekenhuis. Jessica’s dochters van 3 en 14 jaar moesten verder zonder hun moeder. Afscheid nemen kon niet meer. “Alleen van een dichte kist”, vertelde haar oudste dochter maandag in de rechtszaal. “Daar voel ik mij nog steeds heel erg boos en schuldig over. Ik heb daar zoveel verdriet en last van”, snikte ze. Dochtertje was thuis

Jessica's jongste dochtertje was thuis toen haar moeder werd aangevallen. "Mama is een sterretje", zegt ze vaak. Ze wil dan foto’s zien van haar mama. "Maar dan wel alleen foto’s waarop ze lacht”, vertelde Jessica’s moeder maandag. De warme, hartverscheurende woorden staan in schril contrast met de trauma's die het nu 3-jarig meisje met zich meedraagt. “Coen stond bovenop mama”, is wat het meisje vertelde tegen haar opa en oma. Ze sprak over bloed op de trap en Coen die mama’s telefoon kapot gooide. Het meisje demonstreerde hoe de vriend van haar moeder een gat in de deur trapte. De geweldsexplosie heeft diepe sporen nagelaten bij Jessica's dochters. Beiden hebben er PTSS aan overgehouden.

Dat Coen K. bovenop Jessica stond, is een van de dingen die het openbaar ministerie (OM) tijdens dit strafproces wil bewijzen. “Verdachte is als een beest tekeergegaan”, stelt de officier van justitie. K. heeft met zijn schoen zo hard op haar gezicht, hoofd en hals geschopt en gestampt, dat het patroon van zijn schoenzool te zien was in Jessica's gezicht: “In de volksmond gezegd: verdachte heeft Jessica doodgestampt.” Ineens werd het stil

Rond kwart over tien ’s avonds belde een buurvrouw 112 omdat ze een heftige ruzie hoorde die zich van de tuin naar binnen verplaatste. "Mijn buurvrouw wordt helemaal in elkaar geslagen door haar vriend. Ik hoor bonken, gillen en de baby huilen", vertelde ze de meldkamer. De vrouw hoorde harde klappen, spullen die omvielen en een huilende baby. En toen werd het ineens stil. "We hoorden haar niet meer." Onderweg naar het politiebureau zei een agent tegen K.: "U hoort geen vrouwen te slaan." Coen zou toen hebben gereageerd met: "Ik heb haar niet geslagen, ik heb haar geschopt." Agenten vonden Coen opvallend rustig en niet emotioneel. Hij zei dat het "allemaal wel meeviel, want zij had ook geslagen". Beruchte cocktail

Later verklaarde Coen K. bij de politie dat Jessica niet door zijn schoppen overleden kon zijn. Want hij zou "niet zo hard hebben geschopt". Coen K. worstelde met een drankprobleem en een verslaving aan kalmeringsmiddelen, beaamt ook zijn advocaat Mark Nillesen. Hij geeft toe dat het om doodslag gaat, maar hij bestrijdt dat Coen Jessica in weerloze positie doodstampte. “Het is misschien wel gebeurd, maar u kunt het niet bewijzen. Hij heeft haar dood nooit gewild ondanks zijn waas van drank en benzo’s. Benzo's (red. verzamelnaam voor kalmeringsmiddelen ‘benzodiazepinen’) met alcohol is een beruchte cocktail. Het zorgt ervoor dat informatie niet goed wordt opgeslagen in het hoofd”, stelt de advocaat.

De zaak van minuut tot minuut In een liveblog van zowel de eerste zittingsdag als van de zittingsdag vandaag lees je wat er van minuut tot minuut gebeurde in de rechtszaal.