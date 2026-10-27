'Coen stond bovenop mama', cel en tbs geëist tegen 'beestachtige' Coen K.
Wat is er op donderdagavond 17 juli 2025 precies gebeurd in het huis van Jessica in Vlijmen? Het OM en de rechtbank in Den Bosch probeerden deze vraag de afgelopen dagen te beantwoorden tijdens het proces rond Coen K. Alles wijst erop dat de toenmalige vriend van Jessica haar die avond heeft ‘doodgestampt’, stelt het OM.
"Een zorgzame, lieve vrouw met een hart van goud", zo wordt de 38-jarige Jessica omschreven door haar beste vriendin Sabrina. "Haar kinderen waren haar alles. Voor haar ouders was ze hun wereld, net als voor haar kinderen."
De 38-jarige Jessica werd op 17 juli vorig jaar zwaargewond aangetroffen in de slaapkamer van haar huis in Vlijmen. Haar toenmalige vriend Coen K. werd aangehouden en zei: “Ik heb het gedaan.” Een paar uur later overleed Jessica in het ziekenhuis.
Jessica’s dochters van 3 en 14 jaar moesten verder zonder hun moeder. Afscheid nemen kon niet meer. “Alleen van een dichte kist”, vertelde haar oudste dochter maandag in de rechtszaal. “Daar voel ik mij nog steeds heel erg boos en schuldig over. Ik heb daar zoveel verdriet en last van”, snikte ze.
Dochtertje was thuis
Jessica's jongste dochtertje was thuis toen haar moeder werd aangevallen. "Mama is een sterretje", zegt ze vaak. Ze wil dan foto’s zien van haar mama. "Maar dan wel alleen foto’s waarop ze lacht”, vertelde Jessica’s moeder maandag. De warme, hartverscheurende woorden staan in schril contrast met de trauma's die het nu 3-jarig meisje met zich meedraagt.
“Coen stond bovenop mama”, is wat het meisje vertelde tegen haar opa en oma. Ze sprak over bloed op de trap en Coen die mama’s telefoon kapot gooide. Het meisje demonstreerde hoe de vriend van haar moeder een gat in de deur trapte. De geweldsexplosie heeft diepe sporen nagelaten bij Jessica's dochters. Beiden hebben er PTSS aan overgehouden.
Dat Coen K. bovenop Jessica stond, is een van de dingen die het openbaar ministerie (OM) tijdens dit strafproces wil bewijzen. “Verdachte is als een beest tekeergegaan”, stelt de officier van justitie. K. heeft met zijn schoen zo hard op haar gezicht, hoofd en hals geschopt en gestampt, dat het patroon van zijn schoenzool te zien was in Jessica's gezicht: “In de volksmond gezegd: verdachte heeft Jessica doodgestampt.”
Ineens werd het stil
Rond kwart over tien ’s avonds belde een buurvrouw 112 omdat ze een heftige ruzie hoorde die zich van de tuin naar binnen verplaatste. "Mijn buurvrouw wordt helemaal in elkaar geslagen door haar vriend. Ik hoor bonken, gillen en de baby huilen", vertelde ze de meldkamer. De vrouw hoorde harde klappen, spullen die omvielen en een huilende baby. En toen werd het ineens stil. "We hoorden haar niet meer."
Onderweg naar het politiebureau zei een agent tegen K.: "U hoort geen vrouwen te slaan." Coen zou toen hebben gereageerd met: "Ik heb haar niet geslagen, ik heb haar geschopt." Agenten vonden Coen opvallend rustig en niet emotioneel. Hij zei dat het "allemaal wel meeviel, want zij had ook geslagen".
Beruchte cocktail
Later verklaarde Coen K. bij de politie dat Jessica niet door zijn schoppen overleden kon zijn. Want hij zou "niet zo hard hebben geschopt". Coen K. worstelde met een drankprobleem en een verslaving aan kalmeringsmiddelen, beaamt ook zijn advocaat Mark Nillesen. Hij geeft toe dat het om doodslag gaat, maar hij bestrijdt dat Coen Jessica in weerloze positie doodstampte.
“Het is misschien wel gebeurd, maar u kunt het niet bewijzen. Hij heeft haar dood nooit gewild ondanks zijn waas van drank en benzo’s. Benzo's (red. verzamelnaam voor kalmeringsmiddelen ‘benzodiazepinen’) met alcohol is een beruchte cocktail. Het zorgt ervoor dat informatie niet goed wordt opgeslagen in het hoofd”, stelt de advocaat.
De zaak van minuut tot minuut
In een liveblog van zowel de eerste zittingsdag als van de zittingsdag vandaag lees je wat er van minuut tot minuut gebeurde in de rechtszaal.
Coen dronk doordeweeks zes en in het weekend minstens twaalf blikken bier per dag. Daarnaast kocht hij online zware kalmeringsmiddelen als oxazepam die hij in grote hoeveelheden slikte. Deskundigen vinden hem mede door zijn overmatig middelengebruik niet volledig toerekeningsvatbaar. Ze zien stoornissen als borderline met vermijdende afhankelijke kenmerken en ADD, een aandachtstekortstoornis.
Twee relaties met huiselijk geweld
“Het is niet ondenkbaar dat hij opnieuw zal terugvallen in overmatig drankgebruik en dat dit weer zal leiden tot woedegevoelens. In de enige twee relaties die hij heeft gehad is sprake geweest van huiselijk geweld”, merkt de officier op. “Het is onaanvaardbaar om verdachte onbehandeld terug te laten keren in de samenleving.”
Het OM vindt dat Coen K. zichzelf in een deze agressieve, gevaarlijke toestand heeft gebracht. Dat het nu 3-jarige dochtertje van Jessica in het huis aanwezig was toen K. haar moeder doodde, wordt hem ook zwaar aangerekend. Het meisje werd in een kamer ernaast in haar bedje gevonden. De officier van justitie eist daarom een celstraf van twaalf jaar en daar bovenop tbs met dwangverpleging.
Laatste woord
Aan het eind van de tweede zittingsdag krijgt K. het laatste woord. “Diepe spijt en groot verdriet voel ik bij wat er is gebeurd. Ik ben me ervan bewust dat ik mijn vriendin, haar ouders en haar kinderen ontzettend veel pijn en leed heb aangedaan." Bij het uitspreken van deze woorden barst hij in tranen uit. “Ik heb dit nooit zo gewild. Ik weet en erken dat ik dit niet alleen kan oplossen. Ik heb professionele hulp nodig. Mijn grootste prioriteit is dat ik nooit meer in de fout ga.”