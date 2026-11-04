Drama Tarwekamp, brandstichters zeggen: Moshtag gaf opdracht

16:37

Moshtag had vooraf bedacht dat hij een duidelijk alibi moest hebben. Hij zat op 1 december in Londen. En bij de volgende aanslagpoging zou hij er weer zijn. "Dan was mijn alibi nog veel sterker."

Op 6 december in Roosendaal, vlak voordat Moshtag weer naar London vloog, spraken ze nog even af in een snackbar in Roosendaal. Moshtag hield daarna contact met beide neven.