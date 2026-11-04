Live | Dodelijke aanslag Tarwekamp: van jurken stelen naar 'vernietiging'
Eind 2024 werd een bruidsmodezaak in Den Haag opgeblazen. Er vielen zes doden en vijf gewonden. Het spoor leidde al snel naar Brabant. Politie en justitie zien als opdrachtgever een man die lang in Roosendaal woonde, Moshtag B. Woensdag is het proces begonnen tegen hem, twee andere Roosendalers en een man uit Oosterhout. In dit liveblog lees je wat er gebeurt in de rechtszaal.
Liveblog
De zaak in het kort:
- Op 7 december 2024 was er een verwoestende explosie in een bruidsmodezaak aan de Tarwekamp in Den Haag. Hierbij vielen zes doden en vijf gewonden.
- De bruidsmodezaak was van de ex-vriendin van hoofdverdachte Moshtag B. De in Roosendaal opgegroeide B. kon het niet verkroppen dat hun relatie was uitgegaan en stalkte haar.
- De Roosendaalse neven Mourad B. en Ilyas B. zijn vrienden van de hoofdverdachte en hebben de aanslag uitgevoerd.
- Adil A. uit Oosterhout zou geholpen hebben bij de voorbereidingen op de aanslag.
- De rechtbank heeft negen dagen uitgetrokken voor deze rechtszaak. Op 24 november zal de officier van justitie de strafeis tegen de vier verdachten bekendmaken. De uitspraak zal half januari zijn.
Pauze
De rechtbank onderbreekt de zitting tot half twee voor de pauze. Daarna gaat het verhoren van de verdachten verder. Dat staat gepland voor vandaag en morgen.
Veel vragen
Een van de rechters vraagt kortweg: "U wilde uw geld, uw investering terug. Dan schiet dit (red. de brandstichting) het doel toch voorbij?" Moshtag kan de vraag niet goed beantwoorden. De grote vraag is namelijk of de verzekering wat zou betalen en of Moshtag dan zijn geld zou terugkrijgen. Wilde u niet gewoon wraak nemen? "Ik ging er vanuit dat ik mijn geld terug zou krijgen."
'Bang'
De rechters proberen duidelijk te krijgen wie nou wat bepaalde. Een van de rechters zegt tegen Moshtag. "Het lijkt er op dat u de lakens uitdeelt." In een politieverhoor zou namelijk Moshtag hebben gezegd dat de jongens (de medeverdachten) "te dom" waren en dat hij alles moest uitstippelen voor ze. "Je hebt ChatGPT of een Gamma-medewerkster aan wie je het kan vragen", zei Moshtag tegen een van hen.
Moshtag zegt ook: "Ik was bang voor alle drie."
Valse start
Mourad en Ilyas parkeren in de nacht van 30 november op 1 december hun bus op een parkeerplaats bij winkelcentrum Zuiderhout. Klaar voor de aanslag. Maar surveillerende agenten zien de twee staan en controleren hen. Ze vinden de brandstof en fakkels en slaan de neven in de boeien. De eerste aanslagpoging is mislukt.
Kort daarna denkt Moshtag dat hij wakker wordt met nieuwsberichten uit Den Haag. Op die 1 december 2024 zoekt Moshtag op zijn mobieltje online naar woorden als 'brand Den Haag' en 'politieaanhouding Den Haag' maar niks. Hij probeert Mourad en Ilyas te bellen, maar ze nemen niet op. Ze zitten in de cel.
Tanken
De aanloop naar de 'operatie' begint. Op 30 november rijden de Roosendaalse neven Mourad en Ilyas naar een tankstation in het Belgische Tessenderlo. Ze worden door een beveiligingscamera gefilmd als ze jerrycans vullen met 170 liter benzine, in totaal voor 277 euro.
Plan concreter
Ze bekijken de winkel nogmaals. Er zijn in de zomer al video's en foto's gemaakt . Moshtag legt de rechters uit wat werd afgesproken. "Jurken besmeuren met benzine, vloer en tegels. In alle drie de ruimtes." Ook in de kelder van de winkel moest brand worden gesticht.
Dwaalsporen
Ze kopen Cobra's voor 40 euro. In een chat vraagt Moshtag: "Dodelijk?" Mourad reageert met: "Yes. Kadunk." "Als afschrikmiddel", zegt Moshtag nu.
In de onderlinge berichten komt ook het woord 'vernietiging' voorbij. Ze denken aan graffitispuiten om teksten achter te laten in de bruidsmodezaak. Ze halen simkaarten. Extra jerrycans, mondkapjes. En een verfspuit.
Zelfs dwaalsporen worden besproken. Zoals bakstenen binnengooien bij andere bruidsmodewinkels. Die verkennen ze ook.
Fakkels
De petroleum testen ze op bruidsjurken. En ook tegels uit de zaak. Ze wilden de vloer gebruiken als geleiding. Benzine werkte beter, was de conclusie. Ze kopen zwarte kleding bij de Primark, dat doet Mourad. Dezelfde kleding die ze dragen als hij en Ilyas op 1 december worden opgepakt in Oosterhout.
In een kroeg in Oosterhout werken ze de aanslag verder uit. "Ze maken afspraken over dat ze het pand gaan bezichtigen en wat er moest gebeuren en de hoedanigheid daarvan", zegt Moshtag. Hij denkt dat ze toen ook afspraken om haar auto in de fik steken. De fakkels werden in Emmen gekocht. Jerrycans bij bouwmarkten.
Granaat
Ze gaan weer naar de bouwmarkt. Op 11 november slaan ze petroleum in. Een van hen raadpleegt ChatGPT met vragen over brandstichting. Het lijkt dat het plan om jurken te stelen, van de baan is. De mannen bespreken andere scenario's. "Eerst werd voorgesteld om een granaat naar binnen te gooien. Of kogels", zegt Moshtag.
Hij wijst naar de Oosterhoutse verdachte. Die zou juist hebben aangestuurd op brandstichting.
'Stappenplan'
Maar Moshtag laat het plan niet los. Eind oktober krijgen Mourad en zijn neefje Iliyas weer contact met Moshtag. Hetzelfde idee wordt weer opgepakt.
"Afspraak maken met het team", whatsappt Moshtag aan Mourad in Roosendaal. Moshtag vraag Mourad om een "stappenplan".
Stilte
Vier mensen zijn bereid om mee te werken aan de 'operatie' Maar eentje trekt zich terug en de ander wordt gearresteerd. Dan valt het plan wekenlang stil.
Plan
Het idee ontstaat om bruidsjurken mee te nemen en het pand te vernielen.
Op 8 augustus 2024 kopen ze spullen bij bouwmarkten in Den Haag en omgeving, zoals verhuisdozen. Mourad T. heeft het over een beloning van 1000 euro.
Het woord 'operatie' valt.
Verhaal
Moshtag vertelde zijn Roosendaalse kameraad een verzonnen verhaal: ik werk voor een organisatie en die heeft een klus. "Ik had gepretendeerd dat ik een intermediair was." Doelwit moest de Haagse bruidsmodezaak zijn. Het was iets crimineels, zo veel was duidelijk.
Een of twee dagen na dat etentje ontmoette hij de anderen: Adil A. uit Oosterhout en Illyas B. uit Roosendaal. Moshtag kende beide mannen nog niet.
Grillroom
De rechters gaan nu over op de maanden voorafgaand aan de aanslag.
Moshtag kende medeverdachte Roosendaler Mourad T. van vroeger. Mourad wilde 50 euro van Moshtag lenen. Geen probleem maar Mourad wilde ook werk. "Om bij mij aan het tankstation aan de slag te gaan." Moshtag had in die tijd een winkel bij een tankstation in zijn woonplaats Rotterdam.
Bij een grillroom in Roosendaal gingen ze op 5 augustus 2024 eten. De rechtbank vindt dat opvallend want op 6 augustus dus een dag later gingen ze al samen naar de bruidsmodezaak, foto's maken van de winkel. Moshtag weet niet zo goed wat er in dat Roosendaalse restaurant is besproken.
'De baas over haar?'
Moshtag hield in zijn mobieltje afspraken bij over haar die volgens de rechtbank duiden op verregaande controle. Zoals de notitie: "Leugendetectortest voor vertrouwen".
"Dit zijn gewoon notities", reageert Moshtag. Of de notitie: "Honderd procent uitzoeken waar ze was." "Om haar later te kunnen confronteren", zei Moshtag.
Een van de rechters vraagt: "U bent toch niet de baas over haar?" "Nee maar we zaten wel in een relatie", reageerde Moshtag. Hij vertelt dat hij na een tijdje een afkeer kreeg van haar. Hij voelde zich gekrenkt door haar "Ik zat in een storm van emoties."
Wraak
Moshtag vertelt dat hij zich financieel misbruikt voelde: "Ik wilde financieel wraak."
'Lening'
De rechtbank legt Moshtag een overboeking voor van 7800 euro naar een andere dame. Een rechter stelt: "u deelt het aan alle kanten uit."
Moshtag reageert: "De andere ex was net uit een scheiding, ik had wat geld geleend." De vrouw zei dat het een gift was maar Moshtag zag het als een lening. "Op een gegeven moment wilde ik mijn geld terug. Dat was een motief om haar aan het lijntje te houden. Ik investeerde, des te meer dat ik terugverwachtte"
Blauwe plekken
Een van de rechters vraagt of Moshtag wel eens spullen uit de winkel heeft meegenomen. Moshtag geeft toe dat hij dat deed om ze in brand te steken, om het uit te testen. Hij nam meer dingen mee.
Een tante zag een keer dat hij haar mishandelde. Familieleden zagen vaker blauwe plekken bij de eigenaresse van de bruidsmodewinkel. Maar Moshtag blijft ontkennen dat hij haar mishandelde. Een ex-vriendin verklaarde ook dat hij wel eens "fysiek" werd.
'Investering'
Moshtag reed 's vaker avonds laat van zijn woning in Rotterdam naar Den Haag, om zijn (ex-)vriendin te controleren. Maar Moshtag ontkent dat hij haar bedreigde. Familieleden zagen Moshtag toch vaker voor de deur van de winkel staan. Controleerde u haar, vraagt de rechter? "Wellicht wel", zegt Moshtag.
"Ik had destijds flink wat geld uitgeleend". Hij wilde het terug. "Ik probeerde op een vreedzame manier mijn geld terug te krijgen." Moshtag spreekt van een "investering".
De rechter vraagt: "U ging wel door met de relatie?" Moshtag: "Het was een beetje gewenning. Als ik dit nu loslaat zie ik mijn centen niet meer terug."
Ontrouw?
De rechter vertelt dat de relatie tussen Moshtag en de eigenaresse van de bruidsmodezaak anderhalf jaar duurde, van eind 2023, tot oktober 2024. Het was aan -uit, verklaarde Moshtag bij de politie. "Ze was heel gecharmeerd van hem. Ze voelde zich verwend. U hielp jaar en gaf een maandelijkse toelage. Maar u probeerde haar te claimen was bezitterig en jaloers. U zou haar financieel kapot maken zodat ze weer terug zou komen. Ze vermoedde dat u haar bespiedde."
Moshtag reageerde: "Ze liet meer steken vallen en ik ging op onderzoek uit." De verdenkingen werden erger rond Valentijnsdag." Moshtag koppelde haar telefoon en ging volgen wat ze deed. "Om te zien wat ze ontkende, wat de waarheid was".
'Verschrikkelijk'
Heel kort zeggen de vier verdachten nu iets. Moshtag zegt tegen de rechtbank: "De beschuldiging vind ik verschrikkelijk. Ik wil mijn verhaal doen."
Ilias: "Ik vind de aanklachten niet terecht. Een deel daarvan." Adil: "Ik heb hier twee jaar op moeten wachten, hopelijk zal alles duidelijk zijn." Mourad zegt dat hij open staat voor vragen.
Ellende
De rechtbankvoorzitter schetst de gebeurtenissen, de ellende die zaterdagochtend 7 december 2024 ontstond aan de Tarwekamp in Den Haag. De aanblik van de rokende puinhopen en het geschreeuw. En de nasleep, van nachtmerries tot stress en onzekerheid. De schok is groot, stelt de rechtbank. De politie bekeek de camerabeelden. Al snel kregen ze zicht op bekenden van de eigenaresse van de bruidsmodewinkel. Op 9 december volgde de eerste arrestaties, 11 december nummer vier.
Stalking
Voor Adil A. uit Oosterhout is de aanklacht wat korter: voorbereidingen van brandstichting, dus niet de moorden.
In de aanklacht staat ook dat Moshtag zijn (ex-)vriendin belaagde. Hij stalkte haar maandenlang, al vanaf 1 maart 2024. "ik maak je af", zei hij haar. Hij mishandelde haar, door met telefoon in haar gezicht te slaan. En hij hackte de sociale media van zijn (ex-)vriendin.
Aanklacht
Een van de officieren van justitie leest de aanklacht voor en noemt de initialen van de zes dodelijke slachtoffers. Het waren buurtbewoners van tussen ongeveer 18 en ruim 60 jaar oud. Ze woonden boven de winkel. Bovendien worden drie van de vier mannen verdacht van poging moord en doodslag op acht andere buurtbewoners die de aanslag wel overleefden. En dan is er nog de brandstichting.
Ramp
De rechtbank noemt de aanslag in de Tarwekamp een "enorme ramp". "Er zitten mensen in de zaal de dingen hebben gezien die niemand wil meemaken."
Begin
De rechtbank start de zitting
Videozalen
Alleen al zeker honderd slachtoffers en nabestaanden zijn er bij. Ze gaan deels de zittingzaal in achter de verdachten. De meesten gaan naar twee videozalen die zijn geopend met videoschermen en luidsprekers. Er zijn tientallen journalisten.
Drukte
Al sinds half negen stroomt de rechtbank in Den Haag vol met nabestaanden, advocaten en pers. Er stonden rijen mensen bij de ingang voor de detectiepoortjes. Daarom is de start iets vertraagd.