Live | Dodelijke aanslag Tarwekamp: van jurken stelen naar 'vernietiging'

12:24

De rechters proberen duidelijk te krijgen wie nou wat bepaalde. Een van de rechters zegt tegen Moshtag. "Het lijkt er op dat u de lakens uitdeelt." In een politieverhoor zou namelijk Moshtag hebben gezegd dat de jongens (de medeverdachten) "te dom" waren en dat hij alles moest uitstippelen voor ze. "Je hebt ChatGPT of een Gamma-medewerkster aan wie je het kan vragen", zei Moshtag tegen een van hen.

Moshtag zegt ook: "Ik was bang voor alle drie."