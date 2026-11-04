Live | Dodelijke explosie Tarwekamp: Roosendaalse neven voor rechter
Eind 2024 werd een bruidsmodezaak in Den Haag opgeblazen. Er vielen zes doden en vijf gewonden. Het spoor leidde al snel naar Brabant. Politie en justitie zien als opdrachtgever een man die lang in Roosendaal woonde Woensdag is het proces begonnen tegen de Roosendalers. In dit liveblog lees je wat er gebeurt in de rechtszaal.
Liveblog
De zaak in het kort:
De zaak in het kort
- Op 7 december 2024 was er een verwoestende explosie in een bruidsmodezaak aan de Tarwekamp in Den Haag. Hierbij vielen zes doden en vijf gewonden.
- De bruidsmodezaak was van de ex-vriendin van hoofdverdachte Moshtag B. De in Roosendaal opgegroeide B. kon het niet verkroppen dat hun relatie was uitgegaan en stalkte haar.
- De Roosendaalse neven Mourad B. en Ilyas B. zijn vrienden van de hoofdverdachte en hebben de aanslag uitgevoerd.
- Adil A. uit Oosterhout zou geholpen hebben bij de voorbereidingen op de aanslag.
- De rechtbank heeft negen dagen uitgetrokken voor deze rechtszaak. Op 24 november zal de officier van justitie de strafeis tegen de vier verdachten bekendmaken. De uitspraak zal half januari zijn.
'De baas over haar?'
Moshtag hield in zijn mobieltje afspraken bij over haar die volgens de rechtbank duiden op verregaande controle. Zoals de notitie: 'Leugendetectortest voor vertrouwen'
"Dit zijn gewoon notities" reageert Moshtag. Of de notitie: 'Honderd procent uitzoeken waar ze was'. "Om haar later te kunnen confronteren", zei Moshtag.
Een van de rechters vraagt: "u bent toch niet de baas over haar?" "Nee maar we zaten wel in een relatie", reageerde Moshtag. Hij vertelt dat hij na een tijdje afkeer kreeg van haar. Hij voelde zich gekrenkt door haar. "Ik zat in een storm van emoties"
Wraak
Moshtag vertelt dat hij zich financieel misbruikte voelde. "Ik wilde financieel wraak"
'Lening'
De rechtbank legt Moshtag een overboeking voor van 7800 euro naar een andere dame. Een rechter stelt: "u deelt het aan alle kanten uit."
Moshtag reageert: "De andere ex was net uit een scheiding, ik had wat geld geleend." De vrouw zei dat het een gift was maar Moshtag zag het als een lening. "Op een gegeven moment wilde ik mijn geld terug. Dat was een motief om haar aan het lijntje te houden. Ik investeerde, des te meer dat ik terugverwachtte"
Blauwe plekken
Een van de rechters vraagt of Moshtag wel eens spullen uit de winkel heeft meegenomen. Moshtag geeft toe dat hij dat deed om ze in brand te steken, om het uit te testen. Hij nam meer dingen mee.
Een tante zag een keer dat hij haar mishandelde. Familieleden zagen vaker blauwe plekken bij de eigenaresse van de bruidsmodewinkel. Maar Moshtag blijft ontkennen dat hij haar mishandelde. Een ex-vriendin verklaarde ook dat hij wel eens 'fysiek' werd.
'Investering'
Moshtag reed 's vaker avonds laat van zijn woning in Rotterdam naar Den Haag, om zijn (ex)vriendin te controleren. Maar Moshtag ontkent dat hij haar bedreigde. Familieleden zagen Moshtag toch vaker voor de deur van de winkel staan. Controleerde u haar, vraagt de rechter? "Wellicht wel," zegt Moshtag.
"Ik had destijds flink wat geld uitgeleend". Hij wilde het terug. "Ik probeerde op een vreedzame manier mijn geld terug te krijgen". Moshtag spreekt van een 'investering.'
De rechter vraagt. "U ging wel door met de relatie?" Moshtag: "Het was een beetje gewenning. Als ik dit nu loslaat zie ik mijn centen niet meer terug."
Ontrouw?
De rechter vertelt dat de relatie tussen Moshtag en de eigenaresse van de bruidsmodezaak anderhalf jaar duurde, van eind 2023, tot oktober 2024. Het was aan -uit, verklaarde Moshtag bij de politie. "Ze was heel gecharmeerd van hem. Ze voelde zich verwend. U hielp jaar en gaf een maandelijkse toelage. Maar u probeerde haar te claimen was bezitterig en jaloers. U zou haar financieel kapot maken zodat ze weer terug zou komen. Ze vermoedde dat u haar bespiedde."
Moshtag reageerde: "ze liet meer steken vallen en ik ging op onderzoek uit." De verdenkingen werden meer rond Valentijnsdag." Moshtag koppelde haar telefoon en ging volgen wat ze deed. "Om te zien wat ze ontkende, wat de waarheid was".
'Verschrikkelijk'
Heel kort zeggen de vier verdachten nu iets. Moshtag zegt tegen de rechtbank: "De beschuldiging vind ik verschrikkelijk. Ik wil mijn verhaal doen."
Ilias. "Ik vind de aanklachten niet terecht. Een deel daarvan." Adil. "Ik heb hier twee jaar op moeten wachten, hopelijk zal alles duidelijk zijn." Mourad zegt dat hij open staat voor vragen.
Ellende
De rechtbankvoorzitter schetst de gebeurtenissen, de ellende die zaterdagochtend 7 december 2024 in de Tarwekamp in Den Haag. De aanblik van de rokende puinhopen en het geschreeuw. En de nasleep, van nachtmerries tot stress en onzekerheid. De schok is groot, stelt de rechtbank. De politie bekeek de camerabeelden. Al snel kregen ze zicht op bekenden van de eigenaresse van de bruidsmodewinkel. Op 9 december volgde de eerste arrestaties, 11 december nummer vier.
Stalking
Voor Adil A. uit Oosterhout is de aanklacht wat korter: voorbereidingen van brandstichting, dus niet de moorden.
In de aanklacht staat ook dat Moshtag zijn (ex)vriendin belaagde. Hij stalkte haar maandenlang, al vanaf 1 maart 2024. "ik maak je af" zei hij haar. Hij mishandelde haar, door met telefoon in haar gezicht te slaan. En hij hackte de sociale media van zijn (ex)vriendin.
Aanklacht
Een van de officieren van justitie leest de aanklacht voor en noemt de initialen van de zes dodelijke slachtoffers. Het waren buurtbewoners tussen de ongeveer 18 en ruim zestig jaar oud. Ze woonden boven de winkel. Bovendien worden drie van de vier mannen verdacht van poging moord en doodslag op acht andere buurtbewoners die het wel overleefden. En dan is er nog de brandstichting.
Ramp
De rechtbank noemt de aanslag in de Tarwekamp een "enorme ramp". "Er zitten mensen in de zaal de dingen hebben gezien die niemand wil meemaken."
Begin
De rechtbank start de zitting
Videozalen
Alleen al zeker honderd slachtoffers en nabestaanden zijn er bij. Ze gaan deels de zittingzaal in achter de verdachten. De meesten gaan naar twee videozalen die zijn geopend met videoschermen en luidsprekers. Er zijn tientallen journalisten.
Drukte
Al sinds half negen stroomt de rechtbank in Den Haag vol met nabestaanden, advocaten en pers. Er stonden rijen mensen bij de ingang voor de detectiepoortjes. Daarom is de start iets vertraagd.