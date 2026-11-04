Live | Dodelijke explosie Tarwekamp: Roosendaalse neven voor rechter

10:45

De rechter vertelt dat de relatie tussen Moshtag en de eigenaresse van de bruidsmodezaak anderhalf jaar duurde, van eind 2023, tot oktober 2024. Het was aan -uit, verklaarde Moshtag bij de politie. "Ze was heel gecharmeerd van hem. Ze voelde zich verwend. U hielp jaar en gaf een maandelijkse toelage. Maar u probeerde haar te claimen was bezitterig en jaloers. U zou haar financieel kapot maken zodat ze weer terug zou komen. Ze vermoedde dat u haar bespiedde."



Moshtag reageerde: "ze liet meer steken vallen en ik ging op onderzoek uit." De verdenkingen werden meer rond Valentijnsdag." Moshtag koppelde haar telefoon en ging volgen wat ze deed. "Om te zien wat ze ontkende, wat de waarheid was".