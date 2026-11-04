Gekrenkt ego van Moshtag B. leidde tot dodelijke explosie Tarwekamp
Hoofdverdachte Moshtag B. van de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag voelde zich gekrenkt door zijn ex-vriendin. Het gekrenkte ego van de in Roosendaal opgegroeide B. leidde uiteindelijk tot een explosie in de bruidsmodezaak van de ex-vriendin. Zes mensen overleefden de verwoestende explosie niet.
B. staat woensdag samen met de Roosendaalse neven Mourad B. en Ilyas B. en de uit Oosterhout afkomstige Adil A. terecht voor de dodelijke explosie van 7 december 2004.
B. had een relatie met de eigenaresse van de bruidsmodezaak. Dat die relatie stuk liep, kon B. niet verkroppen. Van de liefde was niets meer over. “Als ik erop terugkijk voelde ik me gekrenkt.”
Aan-uitrelatie
Het was een aan-uitrelatie die zo’n anderhalf jaar duurde voordat het definitief uitging, zegt B. Hij stalkte zijn ex-vriendin vanaf maart 2024. Kloonde haar telefoon, mishandelde haar en hackte haar sociale media.
“Ze was heel gecharmeerd van u. Ze voelde zich verwend. U hielp haar en gaf haar een maandelijkse toelage. Maar u probeerde haar te claimen was bezitterig en jaloers. U zou haar financieel kapot maken zodat ze weer terug zou komen. Ze vermoedde dat u haar bespiedde”, houdt de rechter B. voor.
Lening terugkrijgen
Het geldbedrag dat B. aan zijn ex-vriendin zou hebben gegeven, was volgens hem een lening. Na het stoppen van de relatie wilde B. het geld dan ook terug. Om hoeveel het zou gaan, wordt in de rechtszaal niet duidelijk.
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De zaak tegen de vier verdachten voor de rechtbank in Den Haag is nog bezig. In ons liveblog lees je wat er gebeurt in de rechtszaal.
Volgens B. was het originele plan om trouwjurken te stelen uit de bruidszaak. Deze zouden verkocht moeten worden en het geld zou de compensatie zijn voor het geld dat de ex-vriendin B. terug zou moeten betalen.
Vertrouwen opbouwen
Voor deze klus klopt B. aan bij zijn jeugdvriend Mourad B. uit Roosendaal. Om te weten wat voor vlees hij met Mourad in de kuip heeft, wil Moshtag hem in eerste instantie in zijn tankshop in Rotterdam laten werken. “Vertrouwen moet opgebouwd worden, ik kon zijn kwaliteiten niet. Laten we eerst zo beginnen, dacht ik. Ik wilde de klus uitbesteden aan iemand die er meer verstand van heeft. Ik wilde jurken weghalen, maar had hem daarvoor nodig.”
Ze spreken af in een grillroom in Roosendaal. Een dag later wordt de bruidszaak al voor de eerste keer bezocht en worden filmopnames gemaakt. Meer bezoeken volgen nog.
Mourad introduceert zijn neef Ilyas en ook Adil bij Moshtag. Tegen zijn kompanen houdt Mohstag voor dat hij een middelman is, voor een andere organisatie. Iemand daar had een schuld en daarom zou er iets met de bruidszaak moeten gebeuren. Over zijn persoonlijke relatie met de eigenaresse, zegt hij niets.
Escalatie van het plan
Van het stelen van bruidsjurken escaleert het plan naar het in brand steken van de winkel. Moshtag zegt dat hij hiervoor niet verantwoordelijk was en wijst hierbij voor het eerst nadrukkelijk naar Adil A. “Er werd voorgesteld om een granaat te gooien, kogels schieten en zo ontwikkelde het naar brandstichting”, zegt Moshtag tegen de rechter. Die houdt hem voor dat hij de escalatie van het plan ook niet tegenhield. Moshtag zegt daarop: “Ik was bang voor alle drie.”
Na meerdere keren uitstel, wordt op 7 december de brand gesticht. De bedoeling was volgens Moshtag dat er alleen brand zou zijn. “We zouden voortijdig de brandweer bellen.” Maar omdat er tientallen liters benzine over de jurken en de vloer worden gegoten, resulteert de actie in de verwoestende explosie die zes mensen het leven kost.
Moshtag was in Londen toen de explosie plaatsvond, om zichzelf een alibi te verschaffen. In Londen treft hij bewust zijn ex-vriendin.
De rechter sluit het verhoor van de hoofdverdachte af met de vraag of de explosie zijn oorspronkelijke doel niet voorbijschiet? Waarmee de rechter doelt op het terugkrijgen van zijn geld. De vraag is namelijk of de verzekering wel wat zou betalen en of Moshtag dan zijn geld zou terugkrijgen. Moshtag kan hierop geen duidelijk antwoord geven. "Wilde u niet gewoon wraak nemen?", vraagt de rechter. "Ik ging er vanuit dat ik mijn geld terug zou krijgen", is het antwoord van Moshtag.