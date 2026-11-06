Roy Donders en Michelle uit elkaar: 'Zien hoe het gaat lopen'
Roy Donders en zijn vriendin Michelle Bibi zijn uit elkaar. Na bijna vijf jaar samen hebben de twee besloten ieder hun eigen weg te gaan. Dat vertellen ze vrijdag in een gezamenlijke video op Instagram. "We liggen de laatste tijd niet helemaal op één lijn", zegt Michelle. Voor hun kinderen willen ze zo min mogelijk laten veranderen.
"Ik heb normaal leuk nieuws te melden, maar nu heb ik iets minder leuk nieuws", begint de Tilburgse zanger en realityster zijn video. Vervolgens verschijnt Michelle in beeld. "Misschien moeten we het samen delen", zegt ze. "We zijn bijna vijf jaar bij elkaar. We hebben besloten om onze wegen te gaan scheiden."
Volgens Roy is er geen ruzie en is er ook geen ander in het spel. "Het is niet omdat we elkaar de koppen inslaan", zegt hij. Michelle legt uit dat ze de laatste tijd niet meer helemaal op één lijn zitten. Volgens Roy speelt dat op verschillende vlakken.
Ieder een eigen huis
Het stel praat al maanden over de problemen in hun relatie. Uiteindelijk hebben ze besloten apart te gaan wonen. "We willen natuurlijk alles zo goed mogelijk voor de kinderen", vertelt Roy. Door ieder een eigen plek te hebben, hopen ze meer rust te krijgen en tijd om na te denken over wat ze zelf willen.
Roy en Michelle hebben samen dochter Romi, die in maart 2023 werd geboren. Michelle heeft ook een dochter, Bibi, uit een eerdere relatie. "We hebben ook helemaal geen ruzie", benadrukt Michelle. "We hebben besloten om leuke dingen te blijven doen met de kinderen." Roy vult aan: "En met elkaar." Ze blijven dicht bij elkaar wonen, zodat er voor de kinderen zo min mogelijk verandert.
Bijna vijf jaar samen
Roy en Michelle leerden elkaar in 2021 kennen tijdens een vakantie in Griekenland. Begin 2022 maakten ze hun relatie bekend. In maart 2023 werd hun dochter Romi geboren. Vorig jaar kochten ze samen nog een huis in het Belgische Poppel.
Of de relatiebreuk definitief is, laten ze in het midden. "We gaan wel zien hoe het gaat lopen", zegt Roy. "Voor nu denken we dat dit een hele goede oplossing gaat zijn."
Het stel vraagt volgers om hun privacy te respecteren. "Natuurlijk gaat dit niet in onze koude kleren zitten", schrijft Roy bij de video. Hij hoopt dat mensen hem, Michelle en de kinderen wat rust gunnen.