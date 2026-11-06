Roy Donders en Michelle uit elkaar: 'Zien hoe het gaat lopen'

Roy Donders en zijn vriendin Michelle Bibi zijn uit elkaar. Na bijna vijf jaar samen hebben de twee besloten ieder hun eigen weg te gaan. Dat vertellen ze vrijdag in een gezamenlijke video op Instagram. "We liggen de laatste tijd niet helemaal op één lijn", zegt Michelle. Voor hun kinderen willen ze zo min mogelijk laten veranderen.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ik heb normaal leuk nieuws te melden, maar nu heb ik iets minder leuk nieuws", begint de Tilburgse zanger en realityster zijn video. Vervolgens verschijnt Michelle in beeld. "Misschien moeten we het samen delen", zegt ze. "We zijn bijna vijf jaar bij elkaar. We hebben besloten om onze wegen te gaan scheiden." Volgens Roy is er geen ruzie en is er ook geen ander in het spel. "Het is niet omdat we elkaar de koppen inslaan", zegt hij. Michelle legt uit dat ze de laatste tijd niet meer helemaal op één lijn zitten. Volgens Roy speelt dat op verschillende vlakken.

Ieder een eigen huis

Het stel praat al maanden over de problemen in hun relatie. Uiteindelijk hebben ze besloten apart te gaan wonen. "We willen natuurlijk alles zo goed mogelijk voor de kinderen", vertelt Roy. Door ieder een eigen plek te hebben, hopen ze meer rust te krijgen en tijd om na te denken over wat ze zelf willen.

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