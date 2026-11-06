Oss blijkt landelijk voorbeeld voor asielopvang: 106 gemeenten melden zich

De vluchtelingenopvang in Oss trekt steeds meer belangstelling uit de rest van Nederland. Inmiddels hebben 106 gemeenten contact gezocht met Stichting Thuis in Oss. Ze willen weten wat de opvang hier zo anders maakt en onderzoeken of ze de aanpak kunnen overnemen. Dat meldt de NOS.

NOS & Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De eerste zeven gemeenten zijn vrijdag op cursus bij de stichting die de vluchtelingen huisvest. Zestien beleidsmedewerkers luisteren aandachtig naar directeur Angelo Schuurmans. "We werden platgebeld", vertelt Schuurmans tegen de NOS. "We hebben inmiddels contact met 106 gemeenten. Gemeenten moeten allemaal aan de slag en willen graag inspiratie opdoen en weten hoe het hier werkt." De belangstelling was al groot. Iedere maand zijn er vaste bezoekmomenten waarop de deur in Oss openstaat. Inmiddels zijn vijftig gemeenten op werkbezoek geweest. Bewoners staan zelf aan het roer

Bij de opvang wonen ongeveer vijfhonderd mensen: Oekraïners, asielzoekers en statushouders door elkaar. De verantwoordelijkheid ligt grotendeels bij de gemeente, die nauw samenwerkt met Stichting Thuis in Oss. De opvang bestaat inmiddels vierenhalf jaar. In 2022 ging Schuurmans met vrijwilligers aan de slag. "Bewoners staan hier zelf aan het roer, ze hebben verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving. En we verplaatsen ze niet, daardoor voelen ze zich hier thuis."

Inmiddels bestaat het team uit dertig medewerkers en ruim tweehonderd vrijwilligers. De nieuwkomers doen zelf ook mee, onder meer via een eigen bewonersraad. 'Mijn vooroordelen zijn gesmolten'

Vrijwilliger Rian Broeren neemt de gemeenten mee voor een rondleiding. "Deze plek straalt positiviteit uit. In het begin had ik zelf ook twijfels. Ik wilde taalles geven, maar dacht ook: oeh, met alleen maar mannen? Maar het was helemaal niet eng, ik ben met heel veel respect behandeld. Mijn vooroordelen zijn gesmolten." Ook bewoners zijn enthousiast. Dana Kharatin uit Oekraïne noemt het een veilige plek. "Voor mij voelt het als een grote familie." Sadaqatali Shirzad uit Afghanistan woont er nog maar net met zijn gezin. "Het voelt hier heel normaal om met veel nationaliteiten samen te wonen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, we zijn allemaal mensen."

Ook Meierijstad regelt zelf de opvang van asielzoekers

Net als Oss regelt ook Meierijstad zelf de opvang van asielzoekers. De gemeente kiest voor kleinere opvanglocaties, waar nieuwkomers snel Nederlands leren en aan het werk kunnen. In 2024 had volgens de gemeente al 40 procent van hen werk.



