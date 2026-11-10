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LIVE 112-nieuws | Brand in dönerzaak bij station Den Bosch, plein deels afgezet | Auto gaat in vlammen op in Den Bosch
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Liveblog
06:50
Brand in dönerzaak bij station Den Bosch, plein deels afgezet
In een dönerzaak op het Stationsplein in Den Bosch is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een koeling onder de toonbank van de zaak.
05:54
Auto gaat in vlammen op in Den Bosch
Een geparkeerde auto is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan aan het Muntelbolwerk in Den Bosch. De brand werd iets voor twee 's nachts ontdekt.
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