LIVE 112-nieuws | Brand in dönerzaak bij station Den Bosch, plein deels afgezet | Auto gaat in vlammen op in Den Bosch

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Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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06:50 Brand in dönerzaak bij station Den Bosch, plein deels afgezet In een dönerzaak op het Stationsplein in Den Bosch is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een koeling onder de toonbank van de zaak. Lees verder