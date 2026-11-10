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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Brand in dönerzaak bij station Den Bosch, plein deels afgezet | Auto gaat in vlammen op in Den Bosch

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:50

Brand in dönerzaak bij station Den Bosch, plein deels afgezet

In een dönerzaak op het Stationsplein in Den Bosch is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een koeling onder de toonbank van de zaak.

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05:54

Auto gaat in vlammen op in Den Bosch

Een geparkeerde auto is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan aan het Muntelbolwerk in Den Bosch. De brand werd iets voor twee 's nachts ontdekt.

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