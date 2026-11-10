Jongerencentrum weigert niet-christenen: 'Ging om extremen als Satanskerk'

Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven verhuurt zijn ruimte alleen aan christenen en weigert "bijeenkomsten vanuit andere levensovertuigingen", zo was lange tijd te lezen op de website. Het centrum kwam eerder in opspraak vanwege de wens om jongeren te bekeren. Een school zette de samenwerking stop. De gemeente heeft de organisatie inmiddels aangesproken en de site is aangepast. De verklaring van Pitstop roept echter nieuwe vragen op.

Wim Heesterbeek Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Naast het werk in het jongerencentrum verhuurt Pitstop ook een ruimte in het pand. Hierover stond sinds oktober 2025 op de website: "Ons jongerencentrum is beschikbaar voor (…) diensten en bijeenkomsten die aansluiten bij het christelijke geloof. We verhuren het centrum niet voor religieuze feesten of bijeenkomsten vanuit andere levensovertuigingen."

Al jaren zorgen

De eis is opvallend, want Pitstop ontvangt veel subsidie van de gemeente voor zijn activiteiten. In 2025, toen de melding op de site verscheen, ging het om een recordbedrag van 431.118 euro. Dat krijgt de organisatie alleen als ze geen mensen uitsluit. Eerder kwam Pitstop in opspraak vanwege een speciale kerkdienst en omdat een teamleider in interviews aangaf actief het geloof te willen verspreiden. Uit onderzoek van Omroep Brabant en Studio040 bleek dat er binnen de gemeente in 2020 al zorgen waren over het centrum. Eén school zette na de onthullingen de samenwerking stop.

Gemeente grijpt in

Ook deskundigen hadden zorgen. Hoogleraar pedagogiek Geertjan Overbeek noemde de werkwijze van Pitstop niet transparant: "Zo'n dubbele agenda is ondermijnend voor effectieve jeugdhulp. Het lijkt hier niet primair te gaan om jongerenwerk." De gemeente gaf destijds aan er alle vertrouwen in te hebben dat het geloof geen rol speelt bij Pitstop. Dat vindt de gemeente nog steeds: "Pitstop richt zich met het jongerenwerk op alle jongeren, ongeacht hun achtergrond, geloof, geaardheid of anderszins", zegt een woordvoerder. Na vragen van Omroep Brabant is er contact geweest met het centrum en is de site aangepast.