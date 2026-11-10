Vrouw (54) in Tilburg kwam vermoedelijk dag voor vondst om het leven

De 54-jarige vrouw die dood werd gevonden in haar huis aan de Berkenrodelaan in Tilburg, is vermoedelijk een dag voor de vondst om het leven gebracht. Volgens de politie gebeurde het misdrijf op zaterdag 31 oktober tussen elf uur ‘s ochtends en half zes ‘s middags. De politie is dringend op zoek naar automobilisten die in die periode in de buurt reden en dashcambeelden hebben.

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Het lichaam van de vrouw werd zondag 1 november rond half elf ‘s ochtends gevonden. Al snel bleek dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen . Wat er precies is gebeurd, heeft de politie nog niet bekendgemaakt.

Dashcambeelden gezocht

De recherche zoekt automobilisten die op zaterdag 31 oktober tussen elf uur ‘s ochtends en half zes ‘s middags door de Berkenrodelaan, Batenburglaan, Baardwijkstraat of Besoijenstraat reden.

Met die beelden hoopt de politie meer duidelijkheid te krijgen over wat er die zaterdag is gebeurd.

Verdachte aangehouden in België

Afgelopen donderdag werd een 49-jarige man uit België aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

De Belgische politie doorzocht ook twee huizen en nam twee voertuigen in beslag. Nederland heeft gevraagd om de man over te leveren.