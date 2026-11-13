LIVE 112-nieuws | Handgranaat die voor deur van nachtclub Roosendaal werd gelegd blijkt nep | Twee mensen naar ziekenhuis na botsing met auto's in Helmond

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Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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11:32 Handgranaat die voor deur van nachtclub Roosendaal werd gelegd blijkt nep Bij nachtclub Verzo op de Markt in Roosendaal is vrijdagochtend een handgranaat gevonden. De club ligt recht tegenover het stadhuis. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek het om een nepgranaat te gaan. Lees verder