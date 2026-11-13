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LIVE 112-nieuws | Handgranaat die voor deur van nachtclub Roosendaal werd gelegd blijkt nep | Twee mensen naar ziekenhuis na botsing met auto's in Helmond
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Liveblog
11:32
Handgranaat die voor deur van nachtclub Roosendaal werd gelegd blijkt nep
Bij nachtclub Verzo op de Markt in Roosendaal is vrijdagochtend een handgranaat gevonden. De club ligt recht tegenover het stadhuis. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek het om een nepgranaat te gaan.
11:00
Twee mensen naar ziekenhuis na botsing met auto's in Helmond
Twee auto's zijn vrijdagochtend op elkaar gebotst in Helmond. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Wethouder Ebbelaan en de Bakelsedijk. Twee mensen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun letsel is niets bekend.
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