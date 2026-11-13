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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Handgranaat die voor deur van nachtclub Roosendaal werd gelegd blijkt nep | Twee mensen naar ziekenhuis na botsing met auto's in Helmond

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

11:32

Handgranaat die voor deur van nachtclub Roosendaal werd gelegd blijkt nep

Bij nachtclub Verzo op de Markt in Roosendaal is vrijdagochtend een handgranaat gevonden. De club ligt recht tegenover het stadhuis. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek het om een nepgranaat te gaan.

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11:00

Twee mensen naar ziekenhuis na botsing met auto's in Helmond

Twee auto's zijn vrijdagochtend op elkaar gebotst in Helmond. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Wethouder Ebbelaan en de Bakelsedijk. Twee mensen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun letsel is niets bekend.

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