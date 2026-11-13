Sohib H., verdacht van verkiezingsfraude in Boxtel, weer op vrije voeten

Het Boxtelse raadslid Sohib H. (38) dat van verkiezingsfraude en corruptie wordt verdacht, komt na twee weken voorarrest weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had het voorarrest willen verlengen, maar de raadkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft dat verzoek afgewezen.

Sohib H. werd op 27 oktober aangehouden op verdenking van onder meer ambtelijke corruptie, verkiezingsfraude, computervredebreuk, valsheid in geschrifte en schending van het ambtsgeheim. Hij was sinds 2018 actief in de politiek en werd meerdere keren met veel voorkeurstemmen gekozen.

Ontslag ingediend

Afgelopen dinsdagavond maakte D66 fractievoorzitter Wiebe de Leijer tijdens de gemeenteraadsvergadering bekend dat H. zijn ontslag had ingediend. De Leijer gaf aan het besluit om op te stappen 'uiteraard te respecteren'.

Werkte bij OM

Opvallend is dat H. zelf bij het OM werkte. Daar was hij in opleiding tot officier van justitie. Hij mocht al enige tijd niet meer werken vanwege een ander strafrechtelijk onderzoek.

In mei was H. namelijk ook al aangehouden in een onderzoek naar witwassen. Bij dat onderzoek werden onder meer dertien dure auto's in beslag genomen. Op 30 oktober besloot D66 hem voor drie maanden te schorsen. De partij liet weten geschrokken te zijn van de verdenkingen.