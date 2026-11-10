Van fraude verdachte D66'er Sohib H. neemt ontslag als raadslid in Boxtel

Het Boxtelse raadslid Sohib H. (38) van D66 heeft zijn ontslag ingediend. Dat maakte fractievoorzitter Wiebe de Leijer dinsdagavond bekend tijdens de gemeenteraadsvergadering. H. werd eind oktober aangehouden op verdenking van onder meer verkiezingsfraude en corruptie. Hij was jarenlang een populair raadslid en werd meerdere keren met veel voorkeurstemmen gekozen.

Van stemmenkanon tot verdachte Het vertrek betekent het einde van de politieke carrière van H. in de Boxtelse gemeenteraad. Die begon in 2018, toen hij dankzij voorkeurstemmen een zetel wist te bemachtigen.

De stoel van H. bleef dinsdagavond leeg. Fractievoorzitter De Leijer zei zijn besluit om op te stappen 'uiteraard te respecteren'. D66 hoopt tijdens de volgende raadsvergadering op 15 december een vervanger te kunnen installeren.

Bij de verkiezingen van 2020 deed hij het zelfs beter dan de lijsttrekker van D66. Hij kreeg zoveel stemmen dat het Brabants Dagblad hem destijds een 'stemmenkanon' noemde.

Ook dit jaar was H. een van de bekende gezichten van D66 in Boxtel. Hij stond op de tweede plaats van de kandidatenlijst. De partij groeide bij de verkiezingen van twee naar drie zetels. Maar eind oktober kwam zijn politieke loopbaan onder grote druk te staan.

Verdacht van fraude en corruptie

H. werd op 27 oktober aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van verkiezingsfraude, corruptie, valsheid in geschrifte en het delen van geheime informatie.

Opvallend is dat H. zelf bij het Openbaar Ministerie werkte. Daar was hij in opleiding tot officier van justitie. Hij mocht al enige tijd niet meer werken vanwege een ander strafrechtelijk onderzoek.

In mei was H. namelijk ook al aangehouden in een onderzoek naar witwassen. Bij dat onderzoek werden onder meer dertien dure auto's in beslag genomen. Op 30 oktober besloot D66 hem voor drie maanden te schorsen. De partij liet weten geschrokken te zijn van de verdenkingen.