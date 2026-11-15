Mathieu van der Poel vraagt vriendin ten huwelijk: 'Een miljoen keer ja'

Wielrenner Mathieu van der Poel (31) en zijn vriendin Roxanne Bertels (33) gaan trouwen. Dat maakt het stel zondag bekend op Instagram met een aantal romantische verlovingsfoto's. Het koppel verwacht in januari hun eerste kindje.

Op de foto's op Instagram is een stralende Van der Poel te zien die met een grote lach op zijn gezicht op z'n knieën gaat voor zijn zwangere vriendin. "Een miljoen keer ja", schrijft Bertels.

Geslacht verklapt

Het stel is al acht jaar samen en verwacht in januari hun eerste kindje. Eerder leek de wielrenner al het geslacht van de baby te verklappen refererend naar zijn 'twee meisjes' en een roze hartje.

Bertels is de dochter van de bekende Belgische powerboatracer en waterskiër Danny Bertels. De vonk sloeg over toen de twee elkaar in 2018 leerden kennen in Finland, tijdens een event voor Porsche, waar Bertels voor werkte. Dat vertelde ze in een podcast van Superhlth. Ze staat vaak voor de wielrenner klaar en is dan ook geregeld langs de kant bij de koers te zien.

Beste wielrenner

Van der Poel werd recent verkozen tot de beste Nederlandse wielrenner van het jaar. De 31-jarige sportman won afgelopen seizoen onder meer twee Tour-etappes en het WK veldrijden. Of hij aankomend seizoen in actie komt in het veld is nog niet duidelijk. Eerder zei hij na te denken over een afscheid in 2028.