Nadat het stationsgebouw van Vught eerder al 13,6 meter werd verplaatst, zakte het vandaag gecontroleerd ook nog eens een kleine meter naar beneden. Het zijn de laatste stappen in een groot plan om het iconische gebouw te verplaatsen en plek te maken voor een nieuw spoor.

De langzame klus verliep volgens funderingsexpert Taco Bresser soepel. Toch is het werk dinsdag nog niet helemaal af en zweeft het enorme gebouw voor één laatste nacht in de lucht. Woensdag moet de klus worden afgerond.

De verplaatsing

Het is het einde van een lang proces. Het nieuwe spoor wordt deels onder de grond aangelegd. Daarom moest het stationsgebouw ruimte maken.

Het gebouw heeft een bijzondere plek in de geschiedenis door haar rol in het verzet van stationschef Willem Jooren. Die gebruikte de kelder om mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog in veiligheid te brengen. Daarom werd het gebouw niet afgebroken, maar verplaatst.

21 oktober werd het stationsgebouw met een gewicht van ruim 700 ton en een lengte van 28 bij 9,5 meter al opgetild. Op vrijdag 30 oktober werd het treinstation en bijbehorende kelder onder veel bekijks dertien meter verplaatst. Het was een hele operatie die de hele dag in beslag nam.

Hieronder zie je een versnelde versie van de verhuizing: