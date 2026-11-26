Grote ontevredenheid rond azc in Uden: 'Heb hier nul vertrouwen in'
Ruim driekwart van de omwonenden van het nieuwe asielzoekerscentrum (azc) aan de Boekelsedijk in Uden is ontevreden over de informatievoorziening vanuit de gemeente Maashorst. Ook voelen mensen zich niet gehoord door de gemeente. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van onderzoeksbureau WPG Research in opdracht van Omroep Brabant.
De gemeente Maashorst vangt vlak naast het sportpark aan de Boekelsedijk in Uden sinds woensdag driehonderd asielzoekers op, voor de duur van tien jaar. Deze mensen werden tijdelijk opgevangen in het Van der Valk-hotel.
Gedurende het traject rond de asielopvang in Uden heeft de gemeente Maashorst meerdere keren geprobeerd om haar inwoners te betrekken. Zo waren er onder meer informatiebijeenkomsten, een draagvlakonderzoek en een klankbordgroep.
Ondanks de pogingen van de gemeente voelt driekwart van de omwonenden binnen een straal van één kilometer rondom het azc zich nog steeds niet voldoende geïnformeerd en gehoord. "Wij zijn directe omwonenden, maar hoorden dit pas toen de keuze voor de Boekelsedijk allang was gemaakt", zegt een van de ondervraagde buurtbewoners in het onderzoek.
"Ze hadden ons écht inspraak moeten geven."
83 procent zegt zelfs dat er niet of nauwelijks naar ideeën en meningen van hen is geluisterd. "Ze hadden ons écht inspraak moeten geven. Niet eerst beslissen en vervolgens verbaasd zijn dat er weerstand komt", zegt een van de ondervraagden. Een ander: "Helaas heeft de gemeente niks met de ideeën van de klankbordgroep gedaan, behalve het van tafel geveegd."
Ondanks grote zorgen stemde een meerderheid van de gemeenteraad begin dit jaar in met het nieuwe asielzoekerscentrum voor maximaal driehonderd vluchtelingen. Daarbij zijn een aantal extra afspraken gemaakt. Zo is er alleen plek voor kansrijke asielzoekers en statushouders die gekoppeld zijn aan de regio, wordt er gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid in de directe omgeving én worden de gemaakte afspraken jaarlijks geëvalueerd.
"Je moet opnieuw het vertrouwen winnen."
Helsloot begrijpt de zorgen van omwonenden. “Dit lijkt mij een zeer terechte zorg. Het asielbeleid zoals we dat nu in Nederland inrichten is killing voor het vertrouwen in het bestuur”, vertelt de expert. "De overheid beloofd inspraak terwijl feitelijk al besloten is dat het azc er zal komen. En regelmatig wordt tijdelijkheid beloofd die dan toch permanent blijkt."
Toch is er nog een mogelijkheid tot herstel van vertrouwen in de gemeente, meent de bestuurskundige. “Je moet opnieuw het vertrouwen winnen. Het gouden recept: stap als burgemeester naar voren en zeg tegen de buurt: Laten we de koppen bij elkaar steken om samen te kijken hoe we de overlast zo goed mogelijk kunnen beheersen.”
De gemeente Maashorst laat in een reactie weten dat ze de wettelijke taak hebben om vluchtelingen op te vangen. Wethouder Cock de Jong zegt te snappen dat verschillende omwonenden aangeven dat zij geen invloed hebben gehad op de keuze voor deze locatie.
De Cock: "Op deze nieuwe locatie is er gestart met een omwonendenoverleg. Via dat overleg blijven we luisteren naar de vragen en zorgen van omwonenden en zoeken we samen naar oplossingen." De wethouder roept buurtbewoners op zich te melden wanneer ze zorgen hebben over de opvang.
Toelichting van het onderzoek
In opdracht van Omroep Brabant heeft onderzoeksbureau WPG Research een huis-aan-huisenquête gehouden in een straal van 1 kilometer rond het nieuwe azc aan de Boekelsedijk in Uden. Met als doel om een goed beeld te krijgen hoe mensen denken over de opvang van asielzoekers in hun buurt en het proces daarnaartoe.