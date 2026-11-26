Ruim driekwart van de omwonenden van het nieuwe asielzoekerscentrum (azc) aan de Boekelsedijk in Uden is ontevreden over de informatievoorziening vanuit de gemeente Maashorst. Ook voelen mensen zich niet gehoord door de gemeente. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van onderzoeksbureau WPG Research in opdracht van Omroep Brabant.

De gemeente Maashorst vangt vlak naast het sportpark aan de Boekelsedijk in Uden sinds woensdag driehonderd asielzoekers op, voor de duur van tien jaar. Deze mensen werden tijdelijk opgevangen in het Van der Valk-hotel. Gedurende het traject rond de asielopvang in Uden heeft de gemeente Maashorst meerdere keren geprobeerd om haar inwoners te betrekken. Zo waren er onder meer informatiebijeenkomsten, een draagvlakonderzoek en een klankbordgroep. Ondanks de pogingen van de gemeente voelt driekwart van de omwonenden binnen een straal van één kilometer rondom het azc zich nog steeds niet voldoende geïnformeerd en gehoord. "Wij zijn directe omwonenden, maar hoorden dit pas toen de keuze voor de Boekelsedijk allang was gemaakt", zegt een van de ondervraagde buurtbewoners in het onderzoek.

"Ze hadden ons écht inspraak moeten geven."

83 procent zegt zelfs dat er niet of nauwelijks naar ideeën en meningen van hen is geluisterd. "Ze hadden ons écht inspraak moeten geven. Niet eerst beslissen en vervolgens verbaasd zijn dat er weerstand komt", zegt een van de ondervraagden. Een ander: "Helaas heeft de gemeente niks met de ideeën van de klankbordgroep gedaan, behalve het van tafel geveegd."

Omwonenden zijn ontevreden over de informatievoorziening (foto: WPG Research)

Emeritus hoogleraar bestuurskunde Ira Helsloot snapt de frustraties van omwonenden. Volgens hem is het belangrijk eerlijk te zijn naar inwoners. “Stap op buurtbewoners af en zeg: ‘Er komt een azc in uw wijk. Dat kan leiden tot meer overlast en criminaliteit. Laten we samen met u kijken hoe uw wijk leefbaar blijft.’”

Ondanks grote zorgen stemde een meerderheid van de gemeenteraad begin dit jaar in met het nieuwe asielzoekerscentrum voor maximaal driehonderd vluchtelingen. Daarbij zijn een aantal extra afspraken gemaakt. Zo is er alleen plek voor kansrijke asielzoekers en statushouders die gekoppeld zijn aan de regio, wordt er gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid in de directe omgeving én worden de gemaakte afspraken jaarlijks geëvalueerd.

Ruime meerderheid heeft weinig vertrouwen in gemaakte afspraken (foto: WPG Research)

Toch heeft acht op de tien van de ondervraagden weinig vertrouwen dat de gemeente deze afspraken nakomt. “De gemeente komt de afspraken nu al niet na”, reageert een van de ondervraagden. “Er wordt toch niet geluisterd naar de bewoners, alle afspraken zijn allang besloten zonder inspraak.”

"Je moet opnieuw het vertrouwen winnen."

Helsloot begrijpt de zorgen van omwonenden. “Dit lijkt mij een zeer terechte zorg. Het asielbeleid zoals we dat nu in Nederland inrichten is killing voor het vertrouwen in het bestuur”, vertelt de expert. "De overheid beloofd inspraak terwijl feitelijk al besloten is dat het azc er zal komen. En regelmatig wordt tijdelijkheid beloofd die dan toch permanent blijkt." Toch is er nog een mogelijkheid tot herstel van vertrouwen in de gemeente, meent de bestuurskundige. “Je moet opnieuw het vertrouwen winnen. Het gouden recept: stap als burgemeester naar voren en zeg tegen de buurt: Laten we de koppen bij elkaar steken om samen te kijken hoe we de overlast zo goed mogelijk kunnen beheersen.” De gemeente Maashorst laat in een reactie weten dat ze de wettelijke taak hebben om vluchtelingen op te vangen. Wethouder Cock de Jong zegt te snappen dat verschillende omwonenden aangeven dat zij geen invloed hebben gehad op de keuze voor deze locatie. De Cock: "Op deze nieuwe locatie is er gestart met een omwonendenoverleg. Via dat overleg blijven we luisteren naar de vragen en zorgen van omwonenden en zoeken we samen naar oplossingen." De wethouder roept buurtbewoners op zich te melden wanneer ze zorgen hebben over de opvang.

De locatie voor het azc aan de Boekelsedijk in Uden (foto: Google Maps).