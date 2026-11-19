Efteling deelt de eerste beelden van het vernieuwde Raveleijn
In een video van 27 seconden en op 6 foto’s vangen fans van de Efteling donderdag voor het eerst een glimp op van de vernieuwde attractie Raveleijn. De opening van de vernieuwde parkshow is op donderdag 3 december.
Voor wie hoopte op een goed beeld van de vernieuwde show, is het toch nog even afwachten: op de beelden die door de Efteling zijn gedeeld, zien we vooral details. Er staan kleurrijke tenten in de Raveleijn-arena, die zijn versierd met lantaarns, bloemen en vlaggen. Ook zijn de kostuums van de karakters te zijn.
De vernieuwde show gaat over de huwelijksceremonie van twee van de karakters, Thomas en Samira. Volgens de Efteling worden "de feestelijkheden abrupt verstoord door een duistere kracht". Vervolgens volgt er een strijd tussen de karakters en de duistere kracht om de stad Raveleijn.
Bekijk hieronder de korte video die door de Efteling is gedeeld:
Het was al bekend dat er geen levende dieren meer worden gebruikt in de vernieuwde Raveleijnshow. Met dat besluit kwam na jaren een einde aan de paardenshow. Ook betekent de metamorfose van de show het einde van de bekende Raveleijn-draak.
Vernieuwing kost 20 miljoen euro
De parkshow is onderdeel van het hele vernieuwde themagebied. De vernieuwing kost in totaal 20 miljoen euro. "10 miljoen euro voor de nieuwe show, 5 miljoen euro voor de renovatie van het gebied en 5 miljoen euro voor de nieuwe attractie Ravenring", legde Koen Sanders van de Efteling eerder uit bij Omroep Brabant.
In mei presenteerde het pretpark al de nieuwe attractie Ravenring. De Efteling maakte begin september bekend dat bezoekers op de dag van de opening van Raveleijn voor het eerst in de nieuwe attractie kunnen.
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