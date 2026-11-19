In een video van 27 seconden en op 6 foto’s vangen fans van de Efteling donderdag voor het eerst een glimp op van de vernieuwde attractie Raveleijn. De opening van de vernieuwde parkshow is op donderdag 3 december.

Freek van der Venne Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Voor wie hoopte op een goed beeld van de vernieuwde show, is het toch nog even afwachten: op de beelden die door de Efteling zijn gedeeld, zien we vooral details. Er staan kleurrijke tenten in de Raveleijn-arena, die zijn versierd met lantaarns, bloemen en vlaggen. Ook zijn de kostuums van de karakters te zijn. De vernieuwde show gaat over de huwelijksceremonie van twee van de karakters, Thomas en Samira. Volgens de Efteling worden "de feestelijkheden abrupt verstoord door een duistere kracht". Vervolgens volgt er een strijd tussen de karakters en de duistere kracht om de stad Raveleijn.

Bekijk hieronder de korte video die door de Efteling is gedeeld:

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